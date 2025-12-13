Μαρινάκης για αγρότες: Ο διάλογος που επικαλούνται είναι προσχηματικός

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Κάτι που νομίζω απηχεί το σύνολο των πολιτών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Βουλής, σχολιάζοντας την απόφαση των αγροτών, να μην καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Δευτέρα (15/12/25).

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά από υπερδεκαετή κρίση και τόσα προβλήματα, ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. Είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει λεφτά. Όσα παραπάνω μπορεί» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης για τους αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζητάνε περισσότερα και ειδικά οι κτηνοτρόφοι έχουν κάθε δίκιο. Όμως, όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός» είπε.

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά» τόνισε.