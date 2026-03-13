Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη έχει αποκλείσει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές, εκτός πραγματικότητας ο Σαμαράς

Με αιχμηρές αναφορές στον Νίκο Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών, ευθεία απόρριψη των αιτιάσεων του Αντώνη Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron, αποστάσεις από κάθε σενάριο προσέγγισης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τη Νέα Δημοκρατία και παράλληλη υπεράσπιση της κυβερνητικής γραμμής στην υπόθεση του εγγράφου Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να απαντήσει συνολικά στα μέτωπα της πολιτικής αντιπαράθεσης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στη νέα δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος υποστήριξε ότι «το κυβερνητικό αφήγημα περί ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα και μόνοι τους με το Predator έπεσε συθέμελα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και ότι οι σχετικές αποφάσεις είναι σαφείς. «Ουσιαστική απάντηση σε αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται για πάνω από δύο χρόνια στη Δικαιοσύνη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σε ανώτατο επίπεδο έχει κριθεί πως «δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού», ενώ τέσσερις ιδιώτες παραπέμφθηκαν και καταδικάστηκαν πρωτοδίκως.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι «στη Βουλή δεν είμαστε δικαστήριο», προσθέτοντας πως από τη στιγμή που μια υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, δεν είναι έργο της κυβέρνησης να σχολιάζει επιμέρους δηλώσεις εμπλεκομένων. «Η Δικαιοσύνη και ο Άρειος Πάγος έχει πει ότι δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», σημείωσε, απορρίπτοντας την προσπάθεια, όπως είπε, να επανέλθει πολιτικά μια υπόθεση για την οποία «αυτή η περιβόητη σύνδεση δεν προκύπτει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε στον Νίκο Ανδρουλάκη πρόθεση πολιτικού αντιπερισπασμού, λέγοντας με εμφανή οξύτητα ότι «και ένα παιδί νηπιαγωγείου καταλαβαίνει» πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αξιοποιεί το θέμα των υποκλοπών εν μέσω της εσωτερικής κρίσης του κόμματός του. Κατά τον ίδιο, η παραπομπή και η καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών αποδεικνύει ότι «δεν υπάρχει συγκάλυψη». Αναφορά έκανε και στη συζήτηση που προηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά δικαιώθηκε πολιτικά. Όπως είπε, τόσο ο προεδρεύων όσο και ο αρμόδιος επίτροπος αναγνώρισαν ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στα ζητήματα κράτους δικαίου και ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν έχουν θεραπεύσει τα προβληματικά σημεία του προηγούμενου πλαισίου.

Παύλος Μαρινάκης: Λάθος το θέμα και το timing της επίθεσης Σαμαρά

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τον Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με τη Chevron. «Δεν έχουν καμία βάση όσα είπε. Πέραν των όσων επαρκέστατα απάντησε ο κ. Παπασταύρου, δεν υπάρχει ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε, απορρίπτοντας πλήρως την κριτική Σαμαρά. Μάλιστα, ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, λέγοντας ότι «αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα» και ότι ήταν «πολύ λάθος η θεματική που επέλεξε να επιτεθεί», ακριβώς επειδή –όπως υποστήριξε– ακόμη και σκληροί επικριτές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι στα εθνικά θέματα η κυβέρνηση «έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη», έχει διαχειριστεί κρίσεις και έχει ενισχύσει τη θέση της χώρας. «Ήταν λάθος και η θεματική και το timing. Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα», κατέληξε.

Τα σενάρια περί προσέγγισης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τη ΝΔ

Σε ό,τι αφορά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε τη συζήτηση γύρω από ενδεχόμενη προσέγγισή του από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση. Έσπευσε, πάντως, να παρατηρήσει ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα μείζον εθνικό θέμα, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ότι μια τέτοια τοποθέτηση δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται «μικρόψυχα».

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το έγγραφο Βάρρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή το έγγραφο που είχε αποστείλει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι ένα έγγραφο πρωτοκολλήθηκε στο υπουργείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έφθασε στο γραφείο του υπουργού. Παράλληλα, σημείωσε με νόημα ότι επί σχεδόν πέντε μήνες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Βάρρας δεν προσκόμισε το συγκεκριμένο έγγραφο, παρά τη βαρύτητα που αποδίδεται εκ των υστέρων στο περιεχόμενό του.

Ερωτηθείς αν η καθυστερημένη ανάδειξη του εγγράφου θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως κίνηση σε βάρος του κ. Βορίδη, απέφυγε να μπει σε «δίκη προθέσεων». Επέμεινε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο ποινικής εμπλοκής, ούτε για τον Μάκη Βορίδη ούτε για τον Λευτέρη Αυγενάκη, παρά την πολιτική πίεση που ασκείται από την αντιπολίτευση.