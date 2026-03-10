Συμβαίνει τώρα:
Αντιπαράθεση Βορίδη με Μεϊκόπουλo, Μάντζο και Ηλιόπουλο για έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ: ««Σήμερα το βλέπω, όπως κι εσείς» είπε ο πρώην υπουργός

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», ενώ ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά υποστήριξαν ότι ο πρώην υπουργός γνώριζε
Βορίδης, Μεϊκόπουλος, Μάντζος και Ηλιόπουλος
Ο Μάκης Βορίδης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Δημήτρης Μάντζος και ο Νάσος Ηλιόπουλος (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)

Ένταση μεταξύ του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και βουλευτών της αντιπολίτευσης σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10.03.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις, με αφορμή τη δημοσιοποίηση ενημερωτικού σημειώματος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, για την κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων το 2020.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος υποστήριξε ότι το εμπιστευτικό σημείωμα του κ. Βάρρα προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2020, αποδεικνύει ότι ο πρώην υπουργός είχε γνώση της, όπως ανέφερε, «απίστευτης εκτόξευσης του εθνικού αποθέματος», καθώς και των προτάσεων που είχαν διατυπωθεί για τον περιορισμό του φαινομένου. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Μάκη Βορίδη ότι είχε δηλώσει άλλα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επιμένοντας ότι δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση από τον κ. Βάρρα.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, και της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, οι οποίοι εκτίμησαν ότι από το περιεχόμενο του εγγράφου προκύπτει πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης γνώριζε το πρόβλημα και είχε πλήρη εικόνα των σχετικών εισηγήσεων.

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας, κατ’ αρχάς, στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα το έγγραφο, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, παρότι –όπως σημείωσε– ο κ. Βάρρας είχε ήδη καταθέσει και είχε ερωτηθεί. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι και ο ίδιος είδε το συγκεκριμένο έγγραφο την ίδια ημέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα το βλέπω, όπως κι εσείς». Παράλληλα, κάλεσε τον παριστάμενο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα να ενημερώσει το Σώμα εάν το έγγραφο είναι καταχωρισμένο στο πρωτόκολλο του υπουργείου.

Ο πρώην υπουργός επέμεινε ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σημείωμα δεν του είχαν ποτέ υποβληθεί επισήμως από τον κ. Βάρρα, ενώ ανέφερε ότι, αντιθέτως, στην Επιτροπή είχε προκύψει πως ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε εισηγηθεί την εφαρμογή της πρότασης του 2019. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος των μέτρων που φέρονται να περιλαμβάνονται στο επίμαχο έγγραφο ενσωματώθηκαν τελικώς στην πρόταση που κατέθεσε ο επόμενος πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Παππάς, για την κατανομή του 2020, την οποία ο ίδιος είχε εγκρίνει. Κατά τον κ. Βορίδη, αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως της σημερινής συζήτησης, οι σχετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είχαν ήδη ληφθεί.

Σε υψηλούς τόνους, ο Μάκης Βορίδης απέδωσε τη στάση της αντιπολίτευσης σε πολιτική αμηχανία μετά την ολοκλήρωση της Εξεταστικής, λέγοντας ότι επιχειρείται εκ των υστέρων η ανάσυρση στοιχείων που δεν τέθηκαν εγκαίρως υπό τον έλεγχο της Επιτροπής.

Η παρέμβαση Κέλλα

Παρέμβαση έκανε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο οποίος απέδωσε την απαρχή των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νομοθετικές και κανονιστικές επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε ό,τι αφορά την αποκαλούμενη «τεχνική λύση» όσο και το ζήτημα των βοσκοτόπων χωρίς ζώα. «Περισσεύει η υποκρισία σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να μετατοπίσει την ευθύνη προς την προηγούμενη κυβέρνηση.

