Τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για τα τραγικά γεγονότα στην πόλη Τσέτινα, στο Μαυροβούνιο, όταν ένας άγνωστος σε αμόκ άνοιξε πυρ κατά πολιτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 άτομα.

Το υπουργείο Εξωτερικών, με μήνυμα στο Twitter στα αγγλικά, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από την επίθεση στην πόλη του Μαυροβουνίου και εύχεται πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει πως η Ελλάδα καταδικάζει αυτές τις πράξεις βίας και στέκεται αλληλέγγυα με τον στενό φίλο της, το Μαυροβούνιο και τον λαό του.

Υπενθυμίζεται ότι ένας άγνωστος σε αμόκ προκάλεσε πανικό στην πόλη Τσέτινα, στο Μαυροβούνιο, το βράδυ της Παρασκευής (12.8.2022), σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους. «Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων ένα μέλος της αστυνομίας», σύμφωνα με την RTCG (κρατική τηλεόραση του Μαυροβουνίου), που πρόσθεσε ότι ο δράστης περιλαμβάνεται στον απολογισμό αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικός που μίλησε ζητώντας να μην κατονομαστεί επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

In the village of Medovina near the old capital of Montenegro, Cetinje, a 34-year-old resident went out into the street after a family conflict and opened indiscriminate fire on passers-by, 11 people were killed, 6 people were injured, local television reported, citing the police pic.twitter.com/nrQbyWOLjj