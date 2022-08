Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίτερα, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ στην πόλη Τσέτινα, στα κεντρικά της χώρας, μετέδωσαν η δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση του Μαυροβουνίου, RTCG, ο ιστότοπος In4s και η εφημερίδα Vijesti.

“Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων ένα μέλος της αστυνομίας”, σύμφωνα με την RTCG, που πρόσθεσε ότι ο δράστης περιλαμβάνεται στον απολογισμό αυτό. Αστυνομικός που μίλησε ζητώντας να μην κατονομαστεί επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιστότοπος Ιn4s ισχυρίζεται ότι δράστης της επίθεσης είναι ο 34χρονος κάτοικος Βούτσκο Μπορίλοβιτς, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον αρκετών ατόμων γύρω από το σπίτι του. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες υπήρξε κάποια οικογενειακή διένεξη.

Ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε στο κεφάλι, αλλά είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διένεξη ή αυτοκτόνησε, μεταδίδει το In4s.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In the village of Medovina near the old capital of Montenegro, Cetinje, a 34-year-old resident went out into the street after a family conflict and opened indiscriminate fire on passers-by, 11 people were killed, 6 people were injured, local television reported, citing the police pic.twitter.com/nrQbyWOLjj