Μέση Ανατολή: Περίπου 1.500 Έλληνες ζητούν επαναπατρισμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες μετακίνησης για εκατοντάδες –και πλέον χιλιάδες– πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, με το βάρος να πέφτει και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου περίπου 1.500 Έλληνες έχουν αιτηθεί τον επαναπατρισμό τους.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (03.03.2026) στο ΕΡΤnews για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος περιέγραψε μια εικόνα περιορισμένων δυνατοτήτων διαφυγής, σημειώνοντας ότι σε αντίθεση με το Κατάρ και το Ντουμπάι, από όπου οι πτήσεις είναι ουσιαστικά «παγωμένες», πραγματοποιούνται κάποιες πτήσεις μέσω Ομάν. Όπως ανέφερε, η Αθήνα έχει εκπονήσει σχέδιο επαναπατρισμού των εγκλωβισμένων Ελλήνων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο θα ενεργοποιηθεί εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος και καταστούν εφικτές ασφαλείς αεροπορικές μετακινήσεις.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι το πρώτο μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, κάλεσε όσους βρίσκονται στις χώρες της περιοχής να τηρούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, καθώς το περιβάλλον παραμένει ρευστό και οι περιορισμοί μεταβάλλονται από ώρα σε ώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λιάνα Ζιωχού ανέφερε ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή είναι αυτή τη στιγμή «μερικές χιλιάδες», χωρίς να προσδιορίσει αριθμό, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες πολίτες υπολογίζονται σε λιγότερους από 100.