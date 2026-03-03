Πολιτική

ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, διαρκής η στήριξη στην Κύπρο

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων στη Μέση Ανατολή είναι μερικές χιλιάδες και δεν υπάρχει κανένα αίτημα από το Ιράν
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών (Φωτογραφία Αρχείου / EUROKINISSI)

Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε το μεσημέρι της Τρίτης (03.03.2026) η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κ. Ζωχιού επεσήμανε επίσης ότι η στήριξη της χώρας προς την Κύπρο είναι διαρκής, τονίζοντας ότι η συμμετοχή μας έχει αμυντικό χαρακτήρα. 

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επεσήμανε πως «δε θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί». 

«Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δε συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

«Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο», πρόσθεσε και επανέλαβε πως η Eλλάδα είναι υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Επεσήμανε δε ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων στη Μέση Ανατολή είναι αυτή τη στιγμή μερικές χιλιάδες και πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.

