Οι συνταξιούχοι που αποτελούν προνομιακό εκλογικό ακροατήριο για την ΝΔ βρίσκονται στο επίκεντρο των έκτακτων μέτρων στήριξης που θα ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίσημη παρουσίαση του υπέρπλεονάσματος για το 2025 από την EUROSTAT. Σε αυτήν την κοινωνική ομάδα θα κατευθυνθεί η μερίδα του λέοντος από τα περίπου 500 εκατ. ευρώ. «Θα επιστραφούν όλα στους πολίτες» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης και του LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο, του Mega, στο τραπέζι είναι ένα επίδομα αντίστοιχο του Νοεμβρίου που δίνεται στους συνταξιούχους, ύψους γύρω στα 250 ευρώ. Δεν θα είναι έκτακτο λόγω πολέμου, αλλά μόνιμου χαρακτήρα. Επίσης αποφασίστηκε η παράταση για δύο μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο) των μέτρων:

Επιδότηση 0,20 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ

Επιδότηση 15% στα λιπάσματα.

Alert

Η στρατηγική του Μαξίμου είναι τα μέτρα να είναι στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν τα ποσά αυτά να γεμίσουν το καλάθι του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, που θα είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές, ο πόλεμος τα ανέτρεψε όλα. Alert σήμαναν και οι δημοσκοπήσεις. Φανερές και κυλιόμενες. ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδης έριξαν τρεις μονάδες κάτω την ΝΔ. Επιχειρείται να περιοριστεί η ζημιά. Η κυβέρνηση ζει το σισύφειο μαρτύριο. Ανέβηκε με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο και τσίμπησε γύρω στις 2 μονάδες, ώσπου πάλι ήρθε αντιμέτωπη με τον κακό της εαυτό και άρχισε να πέφτει.

New entry

Στην δημοσκόπηση της Interview για την politic.gr στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 25,7%, από 28,7% τον Μάρτιο. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί δυνάμεις, κινείται γύρω στο 13,5% αλλά με τάσεις παγίωσης στην δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη φορά που μετριέται κανονικά με τα άλλα κόμματα και το κόμμα Καρυστιανού. Κινείται στο 7,9%. Είναι αρκετά χαμηλότερα από τα δυνητικά ποσοστά που έπαιρνε. Όμως ψαλιδίζει την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (3,3%) ενώ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου πιέζεται (5,4%). Προκάλεσε μετακινήσεις ψηφοφόρων στο αντισυστημικό κοινό η Μαρία Καρυστιανού και θα δοκιμαστεί στο μέλλον αν θα πείσει αναποφάσιστους να την στηρίξουν ή αν χάνει σιγά σιγά την δυναμική της.

Πυρήνες

Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανακοινώσει το κόμμα της. Σε διάφορες πόλεις έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πυρήνες στήριξης. Τα στελέχη της ακόμη δεν τα ξέρουμε. Αλλά θα γίνει κι αυτό. Προς το παρόν έχει έντονα χαρακτηριστικά προσωποπαγούς κόμματος. Και νομίζω αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει. Υπάρχει ο κίνδυνος πρόσωπα που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον της αν αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω, να ανακόψουν την δυναμική της.

Άρσεις ασυλίας με αποχή!

Αν όντως συμβεί αυτό το οποίο συζητείται στην ΚΟ της ΝΔ τις άρσεις ασυλίας πραγματικά θα παραπέμψει στη σφαίρα του σουρεαλισμού. Λέγεται ότι οι 11 βουλευτές που ζητούν την άρση σσυλίας τους -έφτιαξαν ι μεταξύ τους ομάδα και στο WhatsApp, για να ανταλλάσσουν μηνύματα- έχουν έντονους προβληματισμούς για τους οποίους ενημέρωσαν και το Μαξίμου. Μαθαίνω ότι θα μιλήσουν όλοι και θα ζητήσουν την άρση ασυλίας από τους συναδέλφους τους όλων των κομμάτων, αλλά μετά θα απέχουν! Οι ίδιοι δεν θα ψηφίσουν καμμία άρση ασυλίας. Ήδη αντιδρούν κάποιοι βουλευτές. Σύμφωνα με μια νομική προσέγγιση επί ενιαίας δικογραφίας (έτσι θα συζητηθεί στην Βουλή, όχι ως ξεχωριστές ατομικές δικογραφίες) υπάρχει μία διασταλτική ισχύ στους συγκατηγορούμενους, δεν ψηφίζουν ούτε τον εαυτό τους ούτε τους άλλους.

Αποχή!

Δηλαδή, ενώ θα έχουν καλέσει τους άλλους να ψηφίσουν την άρση ασυλίας τους εκείνοι θα κρυφτούν πίσω από τον νόμο και δεν θα την ψηφίσουν. Εάν δεν πίστευαν ότι έπρεπε να ζητηθεί τότε γιατί το έκαναν; Μπερδεμένα μηνύματα θα στείλουν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρέσει δεν αρέσει, είναι σε ισχύ. Εκείνη ζήτησε τις άρσεις ασυλίας. Όσοι είναι αθώοι ας πάνε να το αποδείξουν. Η όλη υπόθεση μου θυμίζει το γνωστό, τα παιδιά παίζει. .. Την «εποικοδομητική αποχή» θα επιλέξει ο Στέλιος Πέτσας, ο Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι. Δεν ξέρω αν και πόσοι θα καταψηφίσουν τις άρσεις ενώ τις ζήτησαν οι εμπλεκόμενοι για να αποδείξουν την αθωότητα τους. Δεν θα πάει στη Βουλή ούτε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αυτήν την τακτική ακολουθούσε σε όλες τις άρσεις ασυλίας. Ο Γιάννης Οικονόμου άφηνε ανοιχτό ακόμη και να καταψηφίσει.

Ο φόβος των δικογραφιών

Η φημολογία που εντείνεται για τις νέες δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή και ο κίνδυνος να βρεθεί με άρσεις ασυλίας το ένα τρίτο της ΚΟ της ΝΔ προκαλεί έναν μόνιμο εκνευρισμό στους βουλευτές. Η απάντηση του Μαξίμου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί κυβέρνηση και βουλή να πουν όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο να κάνει κριτική και άλλο να στήνει αντάρτικο. Η Λάουρα Κοβέσι σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Η αντίδραση της στις αιχμές που ακούστηκαν σε βάρος του θεσμού θα δώσει το στίγμα της σχέσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κυβέρνηση την επόμενη μέρα.

Βουλευτικές έδρες

Πηγές του Μαξίμου βεβαίωναν την στήλη χθες ότι και οι 11 που αναφέρονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα χάσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ξανά τις βουλευτικές τους έδρες. Θα μπορούν να ξαναείναι υποψήφιοι ανεξάρτητα από το αν η υπόθεση τους έχει τελεσιδικήσει μέχρι τότε. Μόνο ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα που αντιμετωπίζουν κακούργημα, δεν θα κατέβουν στις εκλογές όπως άλλωστε ήδη έχουν δηλώσει.

Στις 30 Απριλίου

Οι φήμες μιλούσαν για δεκάδες βουλευτές που σκέφτονταν να καταψηφίσουν ή να κάνουν αποχή. Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσες πολλές οι διαρροές. Το ραντεβού που δίνεται είναι στη συνεδρίαση της ΚΟ στις 30 Απριλίου. Το κλίμα είναι βαρύ που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθος της έντασης. Οι βουλευτές ζητούσαν την σύγκλιση της εδώ και καιρό. Οι περισσότεροι συγκρατούνται μέχρι τότε, όπως είπαν στη στήλη. Θα δούμε εάν το ηφαίστειο θα εκραγεί.