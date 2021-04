Κάθετα αντίθετος με την απόφαση 12 ισχυρών (και πλούσιων) ομάδων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να δημιουργήσουν τη δική τους κλειστή λίγκα, την European Super League, τάθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώνει τη φωνή του με χιλιάδες άλλους που αντιδρούν στο εγχείρημα που αλλάζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο.

«Η πιθανότητα του απρόσμενου κάνει το ποδόσφαιρο συναρπαστικό. Η πρόταση από λίγες πλούσιες ευρωπαϊκές ομάδες να δημιουργήσουν μια κλειστή λίγκα είναι απόλυτα αντίθετη με την ιστορία και την παράδοση του αθλήματος. Είναι λάθος, πολύ απλά. Οι φίλαθλοι, δεν θα το δεχτούν» έγραψε σε tweet του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

The possibility of the unexpected makes football so exciting. The proposal from a few wealthy European clubs to form a closed league totally cuts against the history and tradition of the game. It is wrong – plain and simple. Fans will not accept it.