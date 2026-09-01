Μητσοτάκης για τη ρωσική επίθεση με drones στη Λειψία: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού μας δεν θα πετύχουν»

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση με drones στη Λειψία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες.

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Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής και αξιόπιστης αποτρεπτικής δύναμης, με στόχο την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας των χωρών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας

Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα, η Γερμανία, αντιδρώντας στο περιστατικό αυτό αποφάσισε την λήψη σειράς μέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόννη.