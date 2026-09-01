Δόμνα Μιχαηλίδου: «Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς»

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες θα είναι η πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς έκανε γνωστό η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα την Δόμνα Μιχαηλίδου για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σε βροφονηπιακούς σταθμούς.

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Η υπουργός παρουσίασε ακόμη την πορεία των «Νταντάδων της Γειτονιάς», τη νέα παράταση της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» και τις νέες αιτήσεις για τον Προσωπικό Βοηθό.

«Για πρώτη φορά καταργήσαμε πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ξέρουμε, όμως, ότι ειδικά για τα παιδιά κάτω των 2,5 ετών οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Γι’ αυτό δίνουμε στις οικογένειες μία ακόμη λύση με τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”: έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα του παιδιού από επιμελητή ή επιμελήτρια, που μπορεί να είναι ακόμη και ο παππούς ή η γιαγιά», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν εγκριθεί περίπου 6.500 αιτήσεις ωφελούμενων και 3.500 αιτήσεις επιμελητών, ενώ έχουν υπογραφεί πάνω από 2.000 συμφωνητικά. Οι επιμελητές και οι επιμελήτριες προσκομίζουν πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας και εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες και μέσω διαδικτυακού μαθήματος του Υπουργείου.

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Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η παράταση για τις κλειστές κατοικίες

Για τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», η υπουργός αναφέρθηκε στη δεύτερη παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, για την έκδοση Βεβαιώσεων Επιλεξιμότητας αποκλειστικά για τις κλειστές κατοικίες.

«Δώσαμε έναν ακόμη μήνα, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανακαινίσουν ένα κλειστό σπίτι και να το αξιοποιήσουν. Έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 11.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες. Παράλληλα, δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα να τα εντάξουν στο πρόγραμμα», ανέφερε.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία και επιχορήγηση έως 95% των επιλέξιμων δαπανών. Για οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, το εισοδηματικό όριο φτάνει έως τις 45.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή 50% του εγκεκριμένου ποσού. Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, η προθεσμία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, με πάνω από 90.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι πρώτοι πέντε διαγωνισμοί Κοινωνικής Αντιπαροχής, σε Πύργο, Καλαμάτα, Παιανία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Μέσω της αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες, με τουλάχιστον το 30% να διατίθεται με προσιτό μίσθωμα και το υπόλοιπο να αξιοποιείται από τον ανάδοχο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έως τις 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τον Προσωπικό Βοηθό

Η υπουργός αναφέρθηκε και στον Προσωπικό Βοηθό, για τον οποίο η πλατφόρμα άνοιξε στις 26 Αυγούστου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνθρωποι με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, καθώς και άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

«Ο Προσωπικός Βοηθός έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: ένας άνθρωπος με αναπηρία να μπορεί να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για τη ζωή του. Να μετακινείται, να σπουδάζει, να εργάζεται και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή με μεγαλύτερη αυτονομία», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Με βάση την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών, η προσωπική βοήθεια μπορεί να φτάνει έως τα 1.940 ευρώ τον μήνα, ενώ κάθε άνθρωπος που εντάσσεται στο πρόγραμμα μπορεί να επιλέγει από έναν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς.