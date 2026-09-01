ΕΟΠΥΥ και Γεωργιάδης απάντησαν στον Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα των ΦΥΚ – «Ένα λάθος έγινε και διορθώθηκε»

Ο ΕΟΠΥΥ, έδωσε την απάντησή του σχετικά με τις επιλογές προσδιορισμού φύλου, που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα για την κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), η οποία απασχόλησε τόσο τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, όσο και πολλά δημοσιεύματα.

Με ανακοίνωσή του η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει, ότι το συγκεκριμένο πεδίο δεν αποτέλεσε επιλογή της διοίκησής του, απαντώντας στην οργισμένη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά, ενώ και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε τη δική του απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό με ανάρτησή του.

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Ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτησή του είχε αναφερθεί στις επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο», χαρακτηρίζοντάς τες ως έκφραση της «woke ατζέντας» και υποστηρίζοντας ότι ο ασφαλισμένος ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να λάβει τα φάρμακά του.

Ο ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή για το πώς βρέθηκαν αυτές οι επιλογές στην πλατφόρμα.

Όπως αναφέρει, η πληροφορία εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» της πλατφόρμας ΦΥΚ κατ’ οίκον και είχε τεθεί από την ανάδοχο εταιρεία «κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218».

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το συγκεκριμένο πεδίο δεν χρησιμοποιούνταν κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου για την παροχή των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.

ΕΟΠΥΥ: Η επιλογή «Ακαθόριστο» και «Άλλο» καταργήθηκε

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το συγκεκριμένο πεδίο έχει ήδη τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός από τα δύο βιολογικά φύλα.

Έτσι, ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει την αρχική εμφάνιση των επιλογών στην τεχνική υλοποίηση της πλατφόρμας από την ανάδοχο εταιρεία και όχι σε διαδικασία που ήταν αναγκαία για την παροχή των ΦΥΚ.

Ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ υποστηρίζει τέλος ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ήταν λειτουργικά απαραίτητη για την επεξεργασία των δεδομένων των ασφαλισμένων.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Άμεση ήταν και η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του που εξαπολύει πυρά και κατά του Αντώνη Σαματά, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.

Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο @samaras_antonis προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.

Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο @velopky να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)

Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.

ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»

Γεωργιάδης: Άλμα 90% στις κατ’ οίκον παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους τον Αύγουστο

Την ίδια στιγμή, με άλλη ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει η ανταπόκριση του προγράμματος παράδοσης φαρμάκων (ΦΥΚ) στο σπίτι από τον ΕΟΠΥΥ, έχει εκτοξευθεί, έναν χρόνο μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο φετινός Αύγουστος αποτέλεσε μήνα-ορόσημο για το εγχείρημα, επιβεβαιώνοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας ακόμη και στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα:

Σημειώθηκε αύξηση άνω του 90% στις παραδόσεις τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025

Έχουν διπλασιαστεί μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα μηνών, οι ασθενείς που επέλεξαν να λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή στο σπίτι

Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις του Αυγούστου, τα ιδιαίτερα ευαίσθητα σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να καταγραφούν προβλήματα στη διανομή.