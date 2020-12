Μητσοτάκης: Οι σκέψεις μας στην Κροατία – Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμη να βοηθήσει

Τη συμπαράστασή του στον λαό της Κροατίας μετά τον σημερινό σεισμό εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης δηλώσει πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να προσφέρει βοήθεια.

«Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους της # Κροατίας που αντιμετωπίζουν τα επακόλουθα του σημερινού σεισμού. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μας είναι έτοιμη να βοηθήσει», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Our thoughts are with the people of #Croatia who are dealing with the aftermath of today's earthquake. I would like to extend my sincere condolences to the victims' families, and to wish a swift recovery to the injured. Our Civil Protection Agency stands ready to assist.