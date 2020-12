Σεισμός στην Κροατία: Αγωνία στα χαλάσματα – Έξι νεκροί και 20 τραυματίες

Δραματική είναι η κατάσταση στην κεντρική Κροατία όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 βαθμών με τη δόνηση μάλιστα να γίνεται αισθητή σε πολλές γειτονικές χώρες.

Οι διασώστες ανέσυραν πολλούς ανθρώπους από τα κτίρια που κατέρρευσαν. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει η πόλη Πέτρινια, που ήταν στο επίκεντρο του σεισμού, και, καθώς έπεσε η νύχτα, το κέντρο της πόλης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Τέσσερα άτομα έχασαν την ζωή τους στην πόλη Γκλίνα, δήλωσε στην εφημερίδα Βέτσερνι Λιστ ο δήμαρχος της πόλης Στιέπαν Κοστάνιεβιτς, ενώ την πόλη Πέτρινια που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού έχασε την ζωή της μια δωδεκάχρονη.

Strong earthquake strikes near Croatia’s capital Zagreb, with some injuries reported, as well as, considerable damage to roofs and buildings pic.twitter.com/MHd6ahbUSg December 29, 2020

Στην κεντρική πλατεία, πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί εντελώς. Με μπουλντόζες, αστυνομικοί και στρατιώτες προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε εικόνες από διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

«Είναι καταστροφή», λέει ο Γιόσιπ Χόρβατ, 44 ετών, καλλιτέχνης που ζει στα προάστια της Πέτρινια. Όταν χτύπησε ο σεισμός, γύρω στο μεσημέρι, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης για να βοηθήσει έναν φίλο του να επιδιορθώσουν την καμινάδα του σπιτιού του που έπαθε ζημιές από τον χθεσινό, μικρότερου μεγέθους σεισμό. «Κρατήθηκα από την υδρορροή και προσευχήθηκα στον Θεό να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς πήγε αμέσως στην πόλη αυτή, όπου στέγες έχουν καταρρεύσει και οι δρόμοι είναι γεμάτοι με τούβλα και μπάζα.

Ο Πλένκοβιτς ανακοίνωσε ότι οι αρχές πρόκειται να στείλουν κοντέινερ για να διαμείνουν προσωρινά οι κάτοικοι τα σπίτια των οποίων κρίνονται επισφαλή.

Ο δήμαρχος Ντάρινκο Ντούμποβιτς είπε στην τοπική τηλεόραση ότι ακόμη δεν έχει εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Μεταξύ των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν και ένας βρεφονηπιακός σταθμός που κατά τύχη ήταν άδειος τη στιγμή του σεισμού. «Η πόλη δεν είναι πια παρά ένας σωρός ερειπίων. Επικρατεί πανικός, όλοι θέλουν να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Φοβάμαι, δεν καταφέρνω να επικοινωνήσω με κανέναν στο σπίτι, τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν» είπε μια κάτοικος, εμφανώς ανήσυχη για την οικογένειά της.

Από τους τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Ν1. Ο Τόμισλαβ Φαμπίγιανιτς, ο επικεφαλής του τμήματος επειγόντων στο νοσοκομείο της πόλης Σίσακ είπε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, κυρίως με κατάγματα, στην Πέτρινια και το Σίσακ.

Another video from Petrinja , per reports there is widespread damage across the city + the city is without power and water #potres #earthquake #Croatia https://t.co/nJAqAnw4JK — parallel_universe #keepthemaskon (@ignis_fatum) December 29, 2020

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην πρωτεύουσα, το Ζάγκρεμπ. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους ενώ κεραμίδια από τις στέγες έπεφταν στα πεζοδρόμια. Το νοσοκομείο Σβέτι Ντου εκκενώθηκε και πολλοί ασθενείς μεταφέρθηκαν έμειναν στον δρόμο, τυλιγμένοι με κουβέρτες.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στις γειτονικές χώρες, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, τη Βοσνία, την Αυστρία και την Ουγγαρία. Ο πυρηνικός σταθμός του Κρσκο σταμάτησε τη λειτουργία του, για προληπτικούς λόγους. Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και τους διασώστες», ανέφερε από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

this is how Croatia looks like right now. please spread awareness and donate if you can!!! pic.twitter.com/Hood0iOhvV — sunny🦋 luvs alex and mae (@canyonxxmoon) December 29, 2020

Χθες Δευτέρα σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην κεντρική Κροατία και πάλι κοντά στην Πέτρινια. Τον Μάρτιο, από σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια στο Ζάγκρεμπ.