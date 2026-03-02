Πολιτική

Μητσοτάκης: Κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή, συνάντηση την Τρίτη με Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί την Τετάρτη (04.03.2026) στη Βουλή στη συζήτηση για την επιστολική ψήφο των αποδήμων – Ενημέρωση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη
Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ανοικτός σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στον απόηχο των αιτημάτων που διατυπώθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης για θεσμική ενημέρωση.

Όπως αναφέρεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διαθέσιμος να ενημερώσει προσωπικά όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 12.00, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για να συζητήσουν σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι αίτημα για άμεση και επίσημη ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει διατυπώσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής» ως προς τον πόλεμο και τη στάση της Ελλάδας. Το ΚΚΕ, επίσης, με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητεί την άμεση ενημέρωση της Ολομέλειας, με δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση των εκπροσώπων όλων των κομμάτων.

Ενημέρωση για τη Μέση Ανατολή και στη Βουλή

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζεται να μιλήσει την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου –όπως σημειώνεται– αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

