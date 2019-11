Μητσοτάκης – Σι Τζινπινγκ: Οι κοινές δηλώσεις στο Μαξίμου

«Στην Αθήνα, όπως και τη Σανγκάη, διαπιστώνεται ότι οι σχέσεις μας είναι πιο θερμές από ποτέ. Η εμπιστοσύνη είναι δεδομένη», ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την κοινή συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα όσα ανέφερε ο Σι Τζινπινγκ σε άρθρο του ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα και στο γεγονός πως ο Κινέζος πρόεδρος χρησιμοποίησε λόγια που μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη για να τονίσει την ιδιαίτερη σχέση Ελλάδας – Κίνας. Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συζήτησή τους παραγωγική και ευχαρίστησε την Κίνα για τη στήριξη στην κρίση.

«Διευρύνουμε τη σχέση μας με την Κίνα, τώρα που η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο ξανά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στη σημασία των 16 συμφωνιών και στο λιμάνι του Πειραιά, που γίνεται σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος. Καλοσώρισε την έλευση των κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα και υπογράμμισε την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι θα επισκεφτεί ξανά την Κίνα τον Απρίλιο και αυτή η δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε έξι μήνες θα ενισχύσει, όπως είπε, τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Θέλω να μεταφέρω τους ειλικρινείς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές του κινεζικού λαού προς τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα είναι χώρα ενός πανάρχαιου πολιτισμού, το λίκνο του κλασσικού δυτικού πολιτισμού. Η χώρα σας παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία», ανέφερε από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ, παίρνοντας το λόγο μετά τον πρωθυπουργό.

«Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι μία όμορφη και σύγχρονη χώρα. Γενεές έξυπνων πρωτοπόρων Ελλήνων έχουν βρει δρόμους προς την ανάπτυξη, που είναι μοναδικοί. Η χώρα σας έγινε κυρίαρχη ναυτιλιακή δύναμη σε όλον τον κόσμο και έχει αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες έδειξαν μεγάλη αντοχή, δούλεψαν σκληρά απέναντι σε μεγάλες δυσκολίες για να αποκαταστήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την ανάπτυξη», πρόσθεσε.

«Ως φίλος της χώρας σας, είμαι πραγματικά ευτυχής που τα διαπιστώνω όλα αυτά. Είμαι πεπεισμένος ότι τα έθνη που έφτιαξαν θαυμάσιους πολιτισμούς, που άντεξαν χιλιετίες, οπωσδήποτε μπορούν να οικοδομήσουν μία ευημερούσα χώρα. Και η Ελλάδα και η Κίνα βρίσκονται σε σημαντική φάση μεταρρύθμισης και ανάπτυξης», τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος.

«Κίνα και Ελλάδα είναι εταίροι εκ φύσεως για τη δημιουργία μίας ζώνης, ενός δρόμου. Πρέπει αυτή η πρωτοβουλία να ενισχυθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας σας. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση των συνεργασιών σε πολλούς τομείς και θέλουμε να ενισχύσουμε τον διαμετακομιστικό ρόλο του Πειραιά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την μεταφορική ικανότητα της γραμμής ταχείας επικοινωνίας ξηράς-θάλασσας, Κίνας-Ευρώπης», ανέφερε επίσης ο Σι Τζινπινγκ.

«Θέλουμε να συνεχιστεί το εμπόριο, να διευρυνθούν το διμερές εμπόριο και οι αμοιβαίες επενδύσεις, όπως επίσης να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και τον τραπεζικό τομέα», επισήμανε ο Κινέζος Πρόεδρος.

Τρανταχτά ονόματα της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο θα παρακαθίσουν στο γεύμα που θα παραθέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ανάμεσά τους η Γιάννα Αγγελόπουλου, πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου, Μελίνα Τραυλού, Πάνος Λασκαρίδης και ο επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης.

Με ένα μικρό τραπεζάκι ανάμεσά τους και καθισμένοι σε δυο δερμάτινες πολυθρόνες, Κυριάκος Μητσοτάκης και Σι Τζινπινγκ είχαν την κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πρωθυπουργικό γραφείο στο Μαξίμου.

Ελλάδα και Κίνα μπορούν να κερδίσουν πολλά από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που μπορούν να εξασφαλίσουν η μια στην άλλη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Κίνας. «Έχουμε ευκαιρία να μελετήσουμε όλο το φάσμα των σχέσεων που θα αποτυπωθούν στην υπογραφή 16 συμφωνιών», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η παρουσία μου στη Σαγκάη, αλλά και η δική σας στην Ελλάδα σηματοδοτούν νέα εποχή στις σχέσεις μας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και χαρακτήρισε την Κίνα όχι απλώς μεγάλη δύναμη, αλλά μια χώρα που κατέκτησε πρωταγωνιστικό γεωστρατηγικό και οικονομικοπολιτικό ρόλο.

«Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και 40 χρόνια μετά τη δρομολόγηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχετε κάθε λόγο να είστε υπερήφανοι», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Κινέζο Πρόεδρο.

«Η επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο έργο της πρωτοβουλίας Μια Ζώνη Ένας Δρόμος», επισήμανε ο Σι Τζινπινγκ απαντώντας στον πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Κίνας σχολίασε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 2,5 φορές σε σχέση με πέρυσι, κάτι που, όπως είπε, είναι πολύ θετικό. «Η Κίνα είναι αφοσιωμένη στο οικονομικό της άνοιγμα που προσφέρει ευκαιρίες σε όλες τις χώρες και ενισχύει τη διεθνή οικονομία» υπογράμμισε.

Δεκαέξι συμφωνίες που προσελκύουν κεφάλαια από την Κίνα, δρομολογούν το νέο κύκλο έργων αναβάθμισης του λιμανιού του Πειραιά από την COSCO, ανοίγουν περαιτέρω την κινεζική αγορά σε ορισμένα ελληνικά αγρο-διατροφικά προϊόντα και ενισχύουν τους ήδη στενούς σινο – ελληνικούς δεσμούς σε πολλά πεδία υπεγράφησαν.

1. Συνθήκη για έκδοση καταζητούμενων

Υπογράφεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi

Περιεχόμενο: Η Συνθήκη περί εκδόσεως προωθεί την αποτελεσματική συνεργασία στον ποινικό τομέα και έχει στόχο την καταστολή του εγκλήματος με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας, της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον σκοπό, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και άλλες σχετικές διατάξεις για την έκδοση εκζητουμένων προσώπων.

2. Κατάλογος Βασικών Έργων εντός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022

Υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και από τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης He Lifeng

Περιεχόμενο: Πρόκειται για τα επενδυτικά σχέδια στα οποία οι δύο πλευρές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Η υπογραφή του καταλόγου αποτελεί οιονεί εντολή προς τις κινεζικές κρατικές εταιρείες να εξετάσουν τη συμμετοχή τους, επενδυτική ή άλλου είδους, σε αυτά.

3. Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της αμφίδρομης επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας και του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας

Υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και από από τον Υπουργό Εμπορίου της Κίνας Zhong Shan

Περιεχόμενο: Ενισχύεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και ενθαρρύνεται περαιτέρω η διμερής συνεργασία, στον επενδυτικό τομέα και γενικότερα μεταξύ επιχειρήσεων των δύο μερών.

4. Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας για την εξαγωγή σαφράν

Υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και από κινεζικής πλευράς από την Πρέσβη Zhang Qiyue

Περιεχόμενο: Θα επιτραπεί η εξαγωγή στην κινεζική αγορά του Κρόκου Κοζάνης, ο οποίος αποτελεί προϊόν ΠΟΠ, ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική οικονομία.

5. Πρωτόκολλο για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελλάδα στην Κίνα, μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας

Υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και από την Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Zhang Qiyue

Περιεχόμενο: Επεκτείνεται η δυνατότητα εξαγωγής ελληνικών ακτινιδίων από όλες τις περιοχές της χώρας προς την κινεζική αγορά. Έως τώρα, αυτή την δυνατότητα είχαν ορισμένες μόνον περιοχές.

6. Μνημόνιο Συνεργασίας σε ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά μέσα μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και της Εθνικής Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της Κίνας

Υπογράφεται από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα και από τον Nie Chenxi, Administrator of National Radio and Television Administration

Περιεχόμενο: Έχει ως στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων και την ανάπτυξη πολιτιστικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

7. Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Κινεζικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες

Υπογράφεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και την Πρέσβη Zhang Qiyue

Περιεχόμενο: Σκοπός είναι η ανάπτυξη συνεργασίας των φορέων των ατόμων με αναπηρία των δύο χωρών, ο συντονισμός της συνεργασίας τους στο διεθνές πλαίσιο και η προώθηση πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης. Επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο των διεθνών Οργανισμών, για την προώθηση των σκοπών του Παραολυμπιακού κινήματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον χώρο του αθλητισμού.

8. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Υπογράφεται από τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Feng Zhenglin, Administrator of Civil Aviation Administration of China

Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόβλεψη περί πολλαπλού διορισμού αεροπορικών εταιρειών, καθώς και νέο Πίνακα Διαδρομών, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα σημεία προορισμού εκατέρωθεν, τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων charter, καθώς και μίσθωσης αεροσκαφών (leasing), κατά την εκτέλεση δρομολογίων στις συμφωνηθείσες διαδρομές.

9. Συμφωνία για εγκαθίδρυση του Κέντρου Κινεζικών Σπουδών μεταξύ της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Σπουδών και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη Πάνο Λασκαρίδη και τον Xie Fuzhan, Πρόεδρο της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών Σπουδών

Περιεχόμενο: Η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Σπουδών, δια μέσου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, πρόκειται να ιδρύσει Κέντρο Κινεζικών Σπουδών, για την διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και την προώθηση του κινεζικού πολιτισμού.

10. Συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου Κομφούκιος της Κίνας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Ελλάδας για εγκαθίδρυση παραρτήματος του πρώτου στο δεύτερο

Υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη και την Πρέσβη Zhang Qiyue

Περιεχόμενο: Σύμπραξη του Ινστιτούτου Κομφούκιος της Κίνας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας της Ελλάδας για την εγκαθίδρυση παραρτήματος του Ινστιτούτου στο ελληνικό ίδρυμα.

11. Μνημόνιο Κατανόησης για επιτυχή υλοποίηση του Master Plan της COSCO στον Πειραιά

Υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη και από τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της COSCO Shipping Corporation Limited, Xu Lirong

Περιεχόμενο: Δηλώνεται με επίσημο τρόπο η βούληση των δύο πλευρών να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της COSCO στον Λιμένα Πειραιώς, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα από κινεζικής πλευράς.

12. Ανακοίνωση για την ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα

Υπογράφεται από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Μητράκο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank of China, Liu Liange

Περιεχόμενο: Ανακοινώνεται η ίδρυση υποκαταστήματος της Bank of China στην Αθήνα, 4ης μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως

13. Ανακοίνωση για την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κίνας στην Αθήνα

Υπογράφεται από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Μητράκο και τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή της Industrial and Commercial Bank of China, Chen Siqing

Περιεχόμενο: Ανακοινώνεται η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της ICBC στην Αθήνα, μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως.

14. Συμφωνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη

Υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη και τον Πρόεδρο της State Grid Corporation of China, Kou Wei

Περιεχόμενο: Εκδηλώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο το κινεζικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα για την ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη.

15. Συμφωνία συνεργασίας για τη δημιουργία του έργου MINOS 50MW στην Κρήτη

Υπογράφεται από την ελληνική πλευρά από τον Πρόεδρο NUR Energie Kevin Sara και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Prenecon-Green Energy Holdings Plc Δημήτριο Μπούρα και από κινεζικής πλευράς από τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή της Industrial and Commercial Bank of China Chen Siqing και τον Πρόεδρο του China Energy Engineering Group Wang Jianping

Περιεχόμενο: Επισφραγίζεται η συνεργασία των δύο χωρών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς με το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίζεται η μεταφορά και χρήση προηγμένης κινεζικής τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η ενεργειακή αυτονομία του νησιού.

16. Δέσμη συμβάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή έργων στο λιμάνι του Πειραιά

Υπογράφεται από ελληνικής πλευράς από τους Αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrew McDowell και Διευθυντή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Θανάση Λιάγκο και από κινεζικής πλευράς από τον Πρόεδρο της Εxport-Import Bank of China, Xu Xiaolian

Περιεχόμενο: Αφορά τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της COSCO από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την παροχή εγγυήσεων από την κρατική Εxport-Import Bank of China. Έτσι εκδηλώνεται με άμεσο θετικό τρόπο η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατ’ επέκταση η υποστήριξη της ΕΕ στην εν λόγω επένδυση.