Μητσοτάκης στην Σύνοδο Κορυφής: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κυρώσεις στην Τουρκία κι εμείς βαλτώνουμε

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 20:45 το βράδυ της Πέμπτης, 10.12.2020, η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια παρέμβαση όλο νόημα για το ζήτημα των κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας.

Σύμφωνα με διπλωμάτες που έχουν γνώση του θέματος και τους οποίους επικαλείται το Politico, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «είναι τουλάχιστον παράδοξο ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επιβάλουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, και η Ευρώπη έχει βαλτώσει σε “αν” και σε “αλλά”».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με αυτό τον τρόπο στις εξελίξεις από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι έτοιμες να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400.

Οι διεργασίες είναι έντονες και οι πληροφορίες του newsit.gr από τις Βρυξέλλες αναφέρουν πως η νύχτα θα είναι… μεγάλη. Ενδεικτικό της διαφωνίας που υπάρχει, είναι ότι η ατζέντα -μετά το τουρκικό ζήτημα- μετατοπίστηκε στο κλίμα, συνηθισμένη “τακτική” σε τέτοιες περιπτώσεις όταν δεν βγαίνει… λευκός καπνός.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως είτε οι συζητήσεις θα διαρκέσουν ακόμη κάποιες ώρες, είτε -αν δεν βρεθεί λύση- θα γίνει διακοπή και θα συνεχιστούν την Παρασκευή, 11.12.2020.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις επί ενός τρίτου προσχεδίου αναφορικά με την Τουρκία, μετά από ένα διάλειμμα τριάντα λεπτών, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν πολύ ελπιδοφόρα και «δεν υπάρχει ομοφωνία αυτή τη στιγμή» σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο, ο οποίος τόνισε ακόμη πως δεν έχουν γίνει διμερείς διεργασίες με την Τουρκία.

Σύμφωνα με διπλωμάτη, πριν το διάλειμμα, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία μίλησαν για την Τουρκία, ενώ η Κύπρος μίλησε δύο φορές. “Οι θέσεις φαίνονταν πολύ μακρινές” είπε ο διπλωμάτης, με έναν δεύτερο να λέει πως δεν είναι όλες αυτές οι χώρες “σκληροπυρηνικές”, αφού για παράδειγμα η Αυστρία δείχνει να είναι ικανοποιημένη και με το δεύτερο προσχέδιο.

Το Politico κάνει ακόμη αναφορές στην στάση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, φέροντας ως παράδειγμα την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ζητά κυρώσεις, και κάνοντας λόγο για την πίεση που ασκείται στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην χώρα μας ώστε να μην δεχθεί συμφωνία χωρίς κυρώσεις για την γειτονική χώρα.

Η νύχτα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, είναι δύσκολη καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται το δείπνο των ηγετών της ΕΕ στο οποίο συζητείται το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και της επιβολής κυρώσεων.

Υπέρ της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Δανία.Κατά των κυρώσεων τάσσονται Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Πολωνία και Ουγγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη για το κείμενο συμπερασμάτων αλλά και γενικότερα για τη στάση αρκετών κρατών ως προς την επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν το δείπνο Ολλανδία και Αυστρία είχαν στείλει παρατηρήσεις επί του κειμένου συμπερασμάτων στις οποίες γίνεται λόγος για κυρώσεις.

Με βάση την ίδια πηγή, στη νέα εκδοχή του προσχεδίου, η οποία κατατέθηκε νωρίτερα το πρωί και έχει περιέλθει σε γνώση του Politico, διατυπώνεται η «πρόσκληση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» να εγκρίνει επιπρόσθετη λίστα κυρώσεων για τις «μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» και καλεί τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον κορυφαίο διπλωμάτη της ΕΕ, «να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση» συμπεριλαμβανομένης της «επέκτασης του πεδίου» των κυρώσεων «το αργότερο στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου 2021».

Δύο διπλωμάτες λένε ότι, για την Ελλάδα και την Κύπρο, η αναφορά στον Μάρτιο είναι πάρα πολύ μακριά δεδομένου ότι θα ήθελαν να δουν ταχύτερη και ισχυρότερη δέσμευση εκ μέρους της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τρίτο διπλωμάτη, η Ελλάδα έριξε επίσης την ιδέα μιας έκτακτης Συνόδου Κορυφής τον Φεβρουάριο για το ζήτημα της Τουρκίας.

Ωστόσο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό αυτή την ιδέα: «Προς το παρόν δεν βλέπω ανάγκη για κάτι τέτοιο».

Τα κράτη – μέλη συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει «αλλά η διαφωνία έγκειται σε αυτό το κάτι», σχολίασε ο διπλωμάτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico, στο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου συζητείται το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, βρίσκεται η πρωινή εκδοχή του προσχεδίου.

Την τακτική της Αθήνας, σκιαγράφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα θέσεις τους Ευρωπαίους ηγέτες προ των ευθυνών τους, επικαλούμενος και το κείμενο της Συνόδου του περασμένου Οκτωβρίου.

On the issue of the Eastern Mediterranean what is at stake is very simple. It is the credibility of the European Union. We agreed in October that, should Turkey continue its provocative behavior, there will be consequences. Pacta sunt servanda. #EUCO pic.twitter.com/KIDjdis38f