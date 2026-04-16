Μητσοτάκης: Το ΠΑΣΟΚ ονειρεύεται την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγει 2ο, στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένετε αυτόν που διέλυσε το κόμμα

Σε μετωπική πολιτική αντεπίθεση απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και, εμμέσως, τον ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία και την τριτολογία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου, την οποία προκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ανοίγοντας την ατζέντα των θεσμικών αλλαγών και των συνταγματικών παρεμβάσεων και ανταποδίδοντας τα πυρά που δέχθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την υπόθεση των Τεμπών. «Έχουμε όλοι θεσμική ευθύνη να μιλήσουμε -παρά το κλίμα που δεν προσφέρετε- η ΝΔ θα αναλάβει πρωτοβουλία για «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», ανέφερε ο πρωθυπουργός, δίνοντας από την αρχή το στίγμα ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως η δύναμη που βάζει στο τραπέζι τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, την ώρα που, κατά την ίδια, η αντιπολίτευση επενδύει στην πόλωση.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη συζήτηση στη Βουλή.

Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αποδομήσει το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές, λέγοντας ότι πίσω από τη ρητορική περί πρωτιάς κρύβεται μια διαφορετική πολιτική επιδίωξη. «Είχα την εντύπωση ότι όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας», είπε, για να προσθέσει με σαφή ειρωνική διάθεση: «Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές».

Κατά τον πρωθυπουργό, η πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αποσκοπεί πραγματικά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, αλλά στη διαχείριση του δικού του εσωτερικού αδιεξόδου για την επόμενη ημέρα. «Εχετε καταφέρει, συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές, τελικά να προβάλλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης», ανέφερε.

Δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Με έμμεση αλλά σαφή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, έστρεψε τα βέλη του και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας μια παράταξη που τελεί υπό διαρκή εσωστρέφεια και ανασφάλεια για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού. «Εσείς ή αυτός που έρχεται και το όνομά του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που διέλυσε το κόμμα του για να επανέλθει. Βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά να σας διαλύει τώρα και να εύχεστε να κάνει άλλο κόμμα μπας και σας πάρει και διατηρήσετε τη βουλευτική σας ιδιότητα», είπε.

Σφοδρά πυρά κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόσο για τη στάση της στη συζήτηση όσο και για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την κυβέρνηση, πολιτικοποιεί τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο πρωθυπουργός επανήλθε αρχικά στο γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη. «Η κ. Κωνσταντοπούλου βρήκε χρόνο για να αναφερθεί για εικόνα προσφυγικών, αλλά μια κουβέντα, έστω τα τυπικά, για την υγεία του κ. Μυλωνάκη δεν είπε. Δεν μας αιφνιδιάζει τίποτα», σημείωσε.

Στη συνέχεια ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, συνδέοντας ευθέως την Ζωή Κωνσταντοπούλου με μια απόπειρα εργαλειοποίησης της υπόθεσης των Τεμπών. «Η Δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο μπούλινγκ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση «πολύ σημαντική για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε, μάλιστα, δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προκειμένου να στηρίξει την κριτική του ότι επιχειρείται μετατροπή της δίκης σε πολιτικό θέαμα. «Η στόχευση τους είναι να μετατρέψουν τη δίκη σε πολιτικό επίδικο. Μια δίκη που τη μετατρέπουν σε σόου για ψήφους», είπε, διερωτώμενος «ποιος τα λέει αυτά; Ο πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων».

Απευθυνόμενος δε προσωπικά προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρωθυπουργός ήταν ακόμη πιο σκληρός: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχετε έξω από το πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη δίκη των Τεμπών. Σας έχουν καταλάβει όλοι. Σας κατάλαβαν και οι συγγενείς των θυμάτων». Και συμπλήρωσε: «Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται από συμπεριφορές μπούλινγκ. Οι πρακτικές που σας ανέδειξαν νομικά και πολιτικά δεν θα γίνουν αποδεκτές».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η αιχμή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο συνέδεσε τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την υπόθεση. «Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει δύο συζητήσεις για τα Τέμπη, για τη θεωρία της συγκάλυψης που κατέρρευσε μαζί με τα εξαφανισμένα βαγόνια, για τα οποία μιλούσαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ολοι γνωρίζουμε πώς στήθηκε αυτή η σκευωρία για να αποκομίσετε πολιτικά οφέλη», είπε.

Το άνοιγμα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Παράλληλα με την πολιτική σύγκρουση, ο πρωθυπουργός θέλησε να μεταφέρει τη συζήτηση σε ένα πιο στρατηγικό πεδίο, ανοίγοντας την ατζέντα της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Οπως ανέφερε, εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει οργανωμένα η σχετική συζήτηση, με έναν αρχικό πυρήνα προτάσεων που έχουν ήδη καταθέσει βουλευτές της Ν.Δ.

«Εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση με έναν πυρήνα προτάσεων για 25 άρθρα που έχουν καταθέσει βουλευτές της Ν.Δ. Είμαστε σε θέση να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός», είπε, προσδιορίζοντας σειρά θεματικών που η κυβέρνηση θέλει να θέσει στο τραπέζι.

Ανάμεσα σε αυτές περιέγραψε την πιθανή συνταγματική αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, την αλλαγή του άρθρου 16, τη μέριμνα για την προσιτή στέγη, τη θέσπιση νόμου για τη λειτουργία των κομμάτων, αλλά και την αναθεώρηση των άρθρων 51 και 54 που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

Ο πρωθυπουργός έθεσε, επίσης, ανοικτά τη συζήτηση για το αν το ισχύον εκλογικό σύστημα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τη δημοκρατική αντιπροσώπευση. «Εχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση για ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί καλύτερα τη δημοκρατία, για τη χρησιμότητα του σταυρού, αν θέλουμε να συζητήσουμε τη λογική μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες και αν κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλοι με λίστα. Είστε έτοιμοι γι’ αυτή τη συζήτηση;», διερωτήθηκε.

Στο ίδιο πνεύμα, ανέφερε ότι η αναθεώρηση δεν πρέπει να εξαντληθεί στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αλλά να απλωθεί και σε άλλα κρίσιμα πεδία. Ειδική αναφορά έκανε στο άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης «χωρίς κυβερνητική παρέμβαση», στο άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, «ώστε να συνδέεται με στοχοθεσία», αλλά και στο άρθρο 101 για τις ανεξάρτητες αρχές.

Απευθυνόμενος εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αποφύγει την ουσιαστική συζήτηση με διαδικαστικού χαρακτήρα ελιγμούς. «Συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν θα κρυφτείτε πίσω από το ζήτημα αυτό. Η συζήτηση θα ξεκινήσει και τα μέλη σας θα τοποθετηθούν. Θα κληθείτε να ψηφίσετε ναι ή όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16», είπε. Και προσέθεσε, με σαφή αναφορά σε σχετικές παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου: «Δεν θα μπορείτε εύκολα να κρυφτείτε πίσω από το σόφισμα που άκουσα, και από Βενιζέλο, ότι στην πρώτη ψηφοφορία δεν θα συμφωνήσετε σε καμία αλλαγή ώστε στη δεύτερη να προκύψουν 180 βουλευτές».

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η απάτη έχει όριο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε διεξοδικά και στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα καθαρά «γαλάζιο σκάνδαλο». Οπως είπε, το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες, που ξεκινούν δεκαετίες πίσω, και δεν μπορεί να αποκοπεί από τη συνολική διαχείριση του αγροτικού χώρου από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος.

«Κατά τα λεγόμενά σας είναι πρόβλημα διαφάνειας και γαλάζιο σκάνδαλο. Μάλιστα. Ξεκίνησε το 2019. Εμπλέκονται μόνο βουλευτές της Ν.Δ. Η χώρα έχει καταβάλει πρόστιμα και επιστροφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεπερνούν τα 3 δισ. για προβλήματα που ξεκινούν από τη δεκαετία του ’80. Εσείς δεν κυβερνήσατε καθόλου ως ΠΑΣΟΚ;», ανέφερε.

Για να στηρίξει το επιχείρημά του, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μάλιστα παλαιότερη τοποθέτηση του Θεόδωρου Πάγκαλου προς αγροτοσυνδικαλιστές στην Κρήτη. «Μήπως σας θυμίζει κάτι μια ειλικρινής αποστροφή ενός δικού σας στελέχους; Ο Θ. Πάγκαλος σε μια συνέλευση στην Κρήτη, παρουσία αγροτοσυνδικαλιστών, αποκλειστικά κομματικών μελών του ΠΑΣΟΚ, τους είπε να βγάλουν τις κομματικές ταυτότητες και τους κάλεσε να μιλήσουν “μεταξύ κλεφτών”. “Εχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από όση έχετε. Σας προτείνω να κλέβουμε με όριο”», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Εχει όριο και η απάτη, κύριε Ανδρουλάκη, και αρκεί να αναγνωρίσετε τις δικές σας ευθύνες. Εγώ τις αναγνώρισα για λογαριασμό της παράταξής μου. Ομως όταν έρχεστε και λέτε για γαλάζιο σκάνδαλο, παραγράφετε την ιστορία του τόπου και την τεράστια σημασία του πράσινου κομματικού κράτους».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί άρση ασυλίας για να διερευνήσει ενδεχόμενες ευθύνες και όχι για να αποδώσει ενοχή. «Κανείς δεν έχει καταδικαστεί έως ότου αποφανθεί η Δικαιοσύνη», είπε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι έσπευσε να καταδικάσει τους βουλευτές της ΝΔ πριν υπάρξει οποιαδήποτε οριστική κρίση.

Σε αυτό το σημείο δεν έλειψε και η προσωπική αιχμή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Κάνατε την απρέπεια και μιλήσατε για κουμπαριές και γαλάζιους διωκόμενους. Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Είναι προφυλακισμένος ο δικός σας κουμπάρος; Το λέω γιατί έχει και όρια η υποκρισία», ανέφερε.

Όρμπαν, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Άρειος Πάγος και Ντίλιαν στην τριτολογία

Στην τριτολογία του, ο πρωθυπουργός επανήλθε τόσο στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές όσο και στους χαρακτηρισμούς περί «Ορμπαν των Βαλκανίων». «Αναφερθήκατε στον κ. Ορμπαν περίπου ταυτίζοντάς με με τον ηττηθέντα. Να σας θυμίσω την επιστολή μου στον κ. Τουσκ, με την οποία ζητώ την απομάκρυνσή του από το ΕΛΚ. Είχα διαγνώσει τη στάση του», είπε.

Θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή της Ελλάδας στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν και διατηρεί σαφείς ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της σε συγκεκριμένες υποθέσεις. «Δεν τίθεται κανένα ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία σεβόμαστε», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη Δικαιοσύνη, ιδίως σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών. «Εσείς, για τις υποκλοπές, περίπου ασκήσατε ευθεία επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε σύγκρουση μονομελούς πρωτοδικείου και Αρείου Πάγου και θα αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο. Τι μας λέτε; Είναι καλό το πρωτοδικείο και κακός ο Άρειος Πάγος ή όπως σας βολεύει;», διερωτήθηκε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι, ενώ η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει δικαίωμα να ζητά ταχύτερη εκκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. «Όπως λέω ότι στηρίζω τον θεσμό, μπορώ να ζητώ να κάνει το αυτονόητο: να μην κρατά ομήρους τους βουλευτές και να ζητήσω από τον υπουργό Δικαιοσύνης να νομοθετήσει, προκειμένου οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων κατά προτεραιότητα να εκκαθαρίζονται», είπε.

Στρέφοντας τα βέλη του προς όσους εμφανίζονται βέβαιοι για την πολιτική έκβαση των επόμενων εκλογών, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα των δημοσκοπήσεων και προσωπικά στον ισραηλινό επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, όνομα που η αντιπολίτευση συχνά φέρνει στη συζήτηση για το Predator. «Για τον Ντίλιαν, ή Ντιλιαν όπως τον λένε, να σας πω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εκβιαζόμαστε από κανένα. Ούτε από συμφέροντα ούτε από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Κρατάτε λίγο μικρό καλάθι για το αποτέλεσμα των εκλογών, μην εμφανίζεστε με τόσο φουσκωμένα φτερά. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον δείχνουν τη Ν.Δ. αυτοδύναμη παρά εσάς πρώτο κόμμα».

Μητσοτάκης για Κωνστατοπούλου: «Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας»

Λίγο πριν ολοκληρώσει, ο πρωθυπουργός επανήλθε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά με αφορμή παλαιότερες δημόσιες αναφορές που αφορούσαν την οικογένειά του. «Και μια τελευταία αναφορά. Μιλήσατε για άθλια τοξικότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Οταν κάποιοι διακίνησαν άθλιο σενάριο για την κόρη μου, η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε αυτό το άθλιο σενάριο ήσασταν εσείς. Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας», είπε.