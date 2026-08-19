Νέα Δημοκρατία για Γιώργο Λουλουδάκη: «Ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια και τη μαχητικότητά του»

Με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Γιώργο Λουλουδάκη, ένα από τα παλαιότερα στελέχη του κόμματος και πρώην γραμματέα Οργανωτικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (19.08.2026), σε ηλικία 71 ετών.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι ο Γιώργος Λουλουδάκης υπηρέτησε επί δεκαετίες την παράταξη, έχοντας ενταχθεί σε αυτήν από το 1974 και έχοντας διαγράψει μακρά πορεία σε κομματικές και οργανωτικές θέσεις, από την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έως τη θέση του γραμματέα Οργανωτικού.

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«Αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Γιώργος Λουλουδάκης «αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας».

Η ΝΔ σημειώνει ακόμη ότι ο εκλιπών «ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε».

Ο Γιώργος Λουλουδάκης είχε γεννηθεί το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ διετέλεσε και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

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Τα συλλυπητήρια της ΝΔ στην οικογένειά του Γιώργου Λουλουδάκη

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει με συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

«Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης είχε μακρά παρουσία στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.