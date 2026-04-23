Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για τους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαζεύει το χάσμα» απαντά στη ΝΔ η Χαριλάου Τρικούπη

Η αξιωματική αντιπολίτευση ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, βλέποντας προσπάθεια εσωτερικής πυρόσβεσης στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά τις βολές κατά Σκέρτσου
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Νέα εστία πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο της σφοδρής αντιπαράθεσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι οι 13 βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους αποφασίστηκε άρση ασυλίας θα είναι κανονικά υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Με σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να απαντήσει στις κυβερνητικές πηγές, αποδίδοντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ρόλο εσωτερικής διαχείρισης της κρίσης. «Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στις «ευθείες βολές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου» για τους χειρισμούς στην υπόθεση.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ακόμη ότι ο Παύλος Μαρινάκης «σκοπίμως δεν έκανε αναφορά στην κρίση της Δικαιοσύνης, για να κλείσει τα μέτωπα», αποδίδοντας στην κυβερνητική πλευρά πρόθεση πολιτικής υπεκφυγής. «Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις», κατέληγε το σχόλιο, δίνοντας συνέχεια στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση.

Η νέα αυτή παρέμβαση ήρθε μετά τη σκληρή σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο στη Βουλή, αλλά και την αιχμηρή απάντηση κυβερνητικών πηγών, οι οποίες είχαν κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις», επικαλούμενες το τεκμήριο αθωότητας και την ανάγκη ταχείας δικαστικής εκκαθάρισης των υποθέσεων.

Πολιτική
