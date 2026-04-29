Νέες αιχμές Μπαραλιάκου μετά την επιστολή: Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να λείπει η αφ’ υψηλού κριτική

Ανυποχώρητος στην κριτική του για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο κέντρο, εμφανίστηκε ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας Φώντας Μπαραλιάκος, ο οποίος ήταν μεταξύ των «5» που συνυπέγραψαν την επιστολή που δημοσίευσαν «Τα Νέα».

Μιλώντας την Τετάρτη (29.04.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φώντας Μπαραλιάκος τόνισε ότι οι βουλευτές της περιφέρειας πρέπει να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι το επιτελικό κράτος έχει «ευθύνες», καθώς παρεμβάσεις που γίνονται σήμερα θα έπρεπε, όπως είπε, να είχαν γίνει νωρίτερα.

«Δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών»

Ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «φέουδα» και «τιμάρια», ο βουλευτής της ΝΔ απάντησε ότι «προφανώς είμαστε ομάδα», υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει το επιτελικό κράτος, το οποίο έχει ρόλο στον σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής.

«Από τη στιγμή που ορκίζονται οι υπουργοί, λαμβάνουν έναν μπλε φάκελο από το επιτελικό κράτος, στο οποίο είναι ο Άκης Σκέρτσος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το επιτελικό κράτος έχει ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικής των υπουργείων».

Ο Φώντας Μπαραλιάκος απέρριψε την εικόνα εσωτερικής υπονόμευσης, λέγοντας: «Δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών, δεν ξέρω ποιον εννοεί ο κ. Σκέρτσος». Όπως υποστήριξε, το βασικό νόημα της επιστολής των βουλευτών ήταν «η εκπροσώπηση των πολιτών».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το επιτελικό κράτος έχει αποδειχθεί «επιτυχημένο στις περιόδους μεγάλων κρίσεων», σημείωσε όμως ότι πρέπει να ασκηθεί κριτική, με στόχο –όπως είπε– «να γίνουμε καλύτεροι» μέχρι τις εκλογές. «Εμείς θα κριθούμε από το έργο μας», πρόσθεσε.

«Να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς»

Ο βουλευτής Πιερίας επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να ακούγεται περισσότερο η φωνή των βουλευτών της περιφέρειας. «Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Αθηνών», είπε, εξηγώντας ότι οι βουλευτές μεταφέρουν «από κάτω προς τα πάνω» αιτήματα, προβλήματα και στόχους των τοπικών κοινωνιών.

«Θέλουμε μεγαλύτερη παρέμβαση στα κέντρα αποφάσεων για την υλοποίηση στρατηγικών στην περιφέρεια, να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς», σημείωσε, περιγράφοντας την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης της κυβερνητικής λειτουργίας με την καθημερινότητα της περιφέρειας.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, ο Φώντας Μπαραλιάκος εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Προς το παρόν δεν το υποστηρίζω, αλλά κρατώ επιφύλαξη», ανέφερε, ενώ για το γερμανικό μοντέλο σημείωσε ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην ελληνική πολιτική κουλτούρα, καθώς «μας αρέσει να επιλέγουμε ποιον θα στείλουμε στο ελληνικό Κοινοβούλιο».

«Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η τοποθέτησή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Γιάννη Παππά ότι ευθύνη έχει και ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Φώντας Μπαραλιάκος συμφώνησε, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος έχει «ευθύνες».

«Το θέμα είναι παλιό. Όταν εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την άρση ασυλίας, νιώσαμε πολύ άβολα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Χαρακτήρισε «πολύ καλή απόφαση» τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι παραγωγοί δεν θα απευθύνονται πλέον στα πολιτικά γραφεία για να ενημερωθούν για τις πληρωμές τους. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία call center, κατά το πρότυπο του πενταψήφιου αριθμού στον ΕΦΚΑ, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα.

«Αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει πιο πριν και όχι τώρα, με συνέπειες για τους συμπολίτες μας και τους βουλευτές», ανέφερε.

«Καλό είναι να λείπει η αφ’ υψηλού κριτική»

Ο Φώντας Μπαραλιάκος έστειλε και μήνυμα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, με σαφή αιχμή προς όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης γύρω από τον πρωθυπουργό. «Καλό είναι να λείπει η αφ’ υψηλού κριτική», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι είμαστε μέσα στη μάχη της καθημερινότητας».

«Δεν διεκδικούμε όλοι σταυρό, αλλά είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα», σημείωσε, επιμένοντας ότι μέσα σε μια πολιτική «οικογένεια» μπορεί να εκφράζεται κριτική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όσοι επιλέγονται από τον πρωθυπουργό» πρέπει να είναι πιο κοντά στους βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν «περπατησιά» στις τοπικές κοινωνίες και μπορούν να μεταφέρουν την πραγματική εικόνα σε εκείνους που «σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τη χώρα».

Καταληκτικά, και με φόντο τις αναφορές ότι συγκαταλέγεται στους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά, ο Φώντας Μπαραλιάκος ξεκαθάρισε: «Δεν τα έχω πει καθόλου με τον κ. Σαμαρά».