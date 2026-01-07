Νικόλας Φαραντούρης για διαγραφή από ΣΥΡΙΖΑ: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από την ευρωομάδα του κόμματος συνδέεται με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη Μαρία Καρυστιανού. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν «άνθρωπο των κινημάτων», ο οποίος «δεν ανήκει στον κομματικό σωλήνα», γεγονός που –κατά τον ίδιο– προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος.

Μιλώντας στο Live News, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι τοποθετήθηκε δημοσίως μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του από την ευρωομάδα του κόμματος με το οποίο, όπως είπε, συμπορεύτηκε πολιτικά. «Η θέση μου να καλωσορίσω την κάθοδο στην πολιτική ενός ανθρώπου των κινημάτων προκάλεσε αλλεργία, εξού και η εξπρές διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Υπενθυμίζω ότι εγώ δεν μίλησα για ένταξη, παρότι το έπραξαν συνάδελφοί σας. Εγώ καλωσόρισα την κάθοδο της κ. Καρυστιανού, όπως και τη μετεξέλιξη του κινήματος. Μια τέτοια αλλεργία υποδηλώνει φόβο και απομάκρυνση από το κεντρικό σύνθημα της πολιτικής δραστηριότητας», είπε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Νικόλας Φαραντούρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσής του με την Μαρία Καρυστιανού

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτώμενος αν θα συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού μετά τη διαγραφή του, είπε: «Εγώ έχω περιοριστεί να φιλοξενήσω μια πράγματι αρκετά επιδραστική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, που συμμετείχε και η κ. Καρυστιανού. Δεν έχω προεξοφλήσει τίποτα για εμένα ή κανέναν άλλον. Μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία έχω δηλώσει είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι βιαστικά».

Μεταξύ άλλων, ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθάρισε ότι δεν θα σχολιάσει την κριτική που άσκησε η Μαρία Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας: «Μιλώ για λογαριασμό μου». «Αυτό που είπε για μένα η Καρυστιανού είναι καλό και το αποδίδω. Κατεβαίνει μέσα από την ανωνυμία, δεν είναι του κομματικού σωλήνα και αυτό φαίνεται ότι προκάλεσε αλλεργία» πρόσθεσε.