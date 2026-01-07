Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ: Λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας

Ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθαρίζει ότι δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, το μεσημέρι της Τετάρτης (7.1.25).

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη φημολογία για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

“Δικαιοσύνη παντού” ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία», αναφέρει στη δήλωσή του.

Η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη

Οι εισηγήσεις στον Σωκράτη Φάμελλο

O Νικόλας Φαραντούρη διεγράφη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις του για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου. «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Επιβεβαίωση του newsit.gr

Η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη φαίνεται πως ήταν θέμα χρόνου, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα (07.01.2026) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε αντιμέτωπος με την έντονη δυσφορία πολλών στελεχών για το «φλερτ» του ευρωβουλευτή με το κόμμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών.

Πηγές από την Κουμουνδούρου ανέφεραν στο newsit.gr ότι «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» αποτέλεσε η σημερινή (07.01.2026) τηλεοπτική του εμφάνιση, η οποία επιδείνωσε το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις του ευρωβουλευτή με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηλώσεις Φαραντούρη για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο ευρωβουλευτής δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε μαζί του το βράδυ της Τρίτης (06.01.2026). «Επανέλαβα στον πρόεδρο αυτά που λέω και δημόσια. Δεν έχω απομακρυνθεί από οποιοδήποτε θέση και αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο Νικόλας Φαραντούρης και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως: « Αν αποφασίσω να πορευθώ άλλη οδό θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον λαό και θα αναλάβω τις ευθύνες μου και επειδή δεν μου αρέσει η εικοτολογία και η σπέκουλα και η εσωστρέφεια εγώ απαντώ στα προβλήματα του τόπου».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Ερωτήθην και επαναλαμβάνω αν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο όπως και η κάθοδος ενός ανώνυμου ανθρώπου να έχει το δικαίωμα να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν προεξοφλώ όπως άλλοι το έκαναν την συμμετοχή μου». Σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι επικεφαλής στο νέο κόμμα της Καρυστιανού είπε: «Πολλά ακούγονται και γράφονται αλλά αν είναι να διαψεύδω και να επιβεβαιώνω αυτά που γράφονται δεν θα έκανα άλλη δουλειά».

