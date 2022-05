Βίντεο με την ελληνική σημαία να κυματίζει και πάλι στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Η Ελληνική σημαίακυματίζει και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο – The Greek flagis raised again over the building of the Greek Embassy in Kyiv», γράφει στο tweet του ο Νίκος Δένδιας.

