Αιχμές κατά της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ άφησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του στη Λιθουανία, Έντγκαρς Ρίντκεβικς, σήμερα (1.9.2022) στο υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι «τα όργανα της Συμμαχίας, ξεκινώντας από τον Γ.Γ. πρέπει να σέβονται και να τιμούν το σύνολο των συμμάχων και τις αρχές της. Η ανάρτηση του Νατοϊκού Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων αποτελεί δείγμα απόκλισης από τις αρχές αυτές».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «συζητήσαμε για τις κυρώσεις, συμφωνούμε νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα συμπαγές μέτωπο μεταξύ μας, η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κορυφαίο θέμα. Κι επίσης υπογράμμισα ότι οι χώρες που δεν εφαρμόζουν τις κυρώσεις δίνουν ανάσα στη ρωσική επιθετικότητα.

Αναφέρθηκα στην περίπτωση της γειτονικής μας χώρας, της Τουρκίας, η οποία δεν επιβάλλει κυρώσεις και συγχρόνως το καλοκαίρι αποτέλεσε καταφύγιο για τους Ρώσους ολιγάρχες και τα ρωσικά mega yachts τα οποία εμείς στην Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά απαγόρευσε».

Συνεχίζοντας τις αιχμές κατά της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η μεγαλύτερη ρωσική επένδυση στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή είναι ο πυρηνικός σταθμός του Ακουγιού, στην Τουρκία κι ότι η Ρωσία και η Τουρκία σε συγκεκριμένους τομείς φαίνεται να έχουν υιοθετήσει παρεμφερή μοντέλα συμπεριφοράς με μια προώθηση του αναθεωρητισμού, προβολή δηλαδή ενός μοντέλου αλλαγής συνόρων, που δεν έχει καμία σχέση με την αντίληψη της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη να έχουμε συνοχή και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη φάση η συνοχή και στο πλαίσιο της Συμμαχίας είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ.

Κι επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η ρητορική την οποία εκπέμπει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, δεν αρμόζει καθόλου σε μια σύμμαχο χώρα.

