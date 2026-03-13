Νίκος Παπανδρέου για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ

Την κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος τάχθηκε κατά της λογικής των διαγραφών για τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παπανδρέου συνέδεσε ευθέως την υπόθεση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με την ιστορική φυσιογνωμία του κόμματος, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στη Μεταπολίτευση». Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε, μάλιστα, ότι η έκφραση διαφορετικών απόψεων υπήρξε διαχρονικά στοιχείο πλούτου για την παράταξη και, όποτε αξιοποιήθηκε δημιουργικά, οδήγησε το κόμμα «μόνο σε νικηφόρες πορείες».

Αιχμή της παρέμβασής του αποτέλεσε η αναφορά ότι, εφόσον η διατύπωση μιας διαφορετικής άποψης, ιδίως σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, «ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές», τότε αυτή η πρακτική «δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας». Με τη φράση αυτή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει ευθέως τη διαφωνία του με τον χειρισμό της ηγεσίας στην περίπτωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Παράλληλα, ο Νίκος Παπανδρέου προσδίδει και ευρύτερη πολιτική διάσταση στην τοποθέτησή του, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα», αλλά ένας πολιτικός οργανισμός με «αρχές, αξίες και διαδικασίες». Όπως σημείωσε, το κόμμα έχει ανάγκη «ενότητας και διεύρυνσης», προσθέτοντας με νόημα ότι «σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και, αμέσως μετά, η παράδοση της έδρας με δική του πρωτοβουλία έχουν ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο διεργασιών στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του newsit.gr, οι επαφές μεταξύ κορυφαίων στελεχών είναι συνεχείς, ενώ όσοι θεωρούν ότι το επικείμενο συνέδριο συνιστά κρίσιμη καμπή για την πορεία του κόμματος έχουν εντείνει τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις τους.

Από την πλευρά της ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η αποπομπή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν σχετίζεται με τις πολιτικές του απόψεις, αλλά με μια, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, σταθερή και συνειδητή στάση υπονόμευσης της παράταξης. Κομματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή», επιχειρώντας να αντιπαραβάλουν την επίσημη γραμμή περί συλλογικής συστράτευσης με αυτό που περιγράφουν ως εσωστρεφή αποστασιοποίηση και προσωπική ατζέντα.