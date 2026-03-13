Αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα κορυφαίων στελεχών

Ντόμινο εξελίξεων φέρνει στο ΠΑΣΟΚ η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και κατόπιν η παράδοση της έδρας με δική του πρωτοβουλία.

Τα τηλέφωνα μεταξύ κορυφαίων στην Χαριλάου Τρικούπη, μετά και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινοπούλου, έχουν πάρει φωτιά και όσοι πίστευαν ότι το Συνέδριο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, έχουν αναλάβει δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι οι κορυφαίοι του κόμματος δεν είναι διατεθειμένοι να υποστούν μία κατάσταση κατά την οποία όποιος καταθέτει την άποψή του και μάλιστα σε προσυνεδριακό χρόνο, θα διαγράφεται, στέλνοντας σαφή μηνύματα στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Την ίδια ώρα, οι διαβεβαιώσεις του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ότι δεν πρόκειται να πάει σε άλλο κόμμα (σ.σ. κάτι που άφησαν εντέχνως να καλλιεργηθεί νωρίς το πρωί στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη) εντείνουν τη βεβαιότητα ότι θα πάρει μέρος στις διεργασίες που θα λάβουν χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, με λιγότερο κορυφαία στελέχη να ζυγίζουν στο μεταξύ το αν, το πότε και το ποια θέση θα πάρουν.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μίας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: Αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχθεί», είχε αναφέρει στην πρώτη του αντίδραση ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ στην επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έκανε γνωστό πως παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, ανακοινώνοντας επίσης την πρόθεσή του να ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο, όπως λέει στην επιστολή του, θα ψηφίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

‘Εντονη αντίδραση από Δούκα, ενόχληση και από Γερουλάνο

Την ξεκάθαρη διαφωνία του στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Χάρης Δούκας, εκτοξεύοντας νέα εσωκομματικά βέλη κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, ο οποίος είχε στηρίξει τον δήμαρχο Αθηναίων στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές», τόνισε στη δήλωσή του ο Χάρης Δούκας.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου», ανέφερε ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

Την αντίθεσή του στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου εξέφρασε και ο Παύλος Γερουλάνος. Ο οποίος, σε πιο ήπιους τόνους, δήλωσε ότι η διαγραφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, επισημαίνοντας με νόημα πως «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι».

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος από την Κρήτη και συνέχισε:

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», τόνισε και επισήμανε:

«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα», κατέληξε.

«Καρφί» κατά Ανδρουλάκη και από Χριστοδουλάκη

Την αντίθεσή του κατά της απόφασης της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου εξέφρασε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Πρέπει να κάνουμε μία επιλογή. Αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται», δήλωσε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open.

«Η κρίσιμη ενότητα, η διεύρυνση και το “μεγάλωμα” της παράταξης δεν χτίζεται με διαγραφές. Χτίζεται με σύνθεση. Η σύνθεση είναι δύσκολη αλλά αναγκαία», υπογράμμισε.

Δυσαρέσκεια και από Κατρίνη

Ανάρτηση με την οποία εκφράζει την δυσαρέσκειά του για την απόφαση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Η συντριπτικη πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτικη αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νικη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση. Η εσωστρεφεία, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου», αναφέρει στην ανάρτησή του ο βουλευτής Ηλείας.

«Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας», καταλήγει.