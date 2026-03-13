Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Νέα «τρικυμία» στο ΠΑΣΟΚ – Όλο το παρασκήνιο της διαγραφής του

Τα «πάνω κάτω» ήρθαν για άλλη μια φορά στο ΠΑΣΟΚ, δυο εβδομάδες πριν από ένα συνέδριο που ξεκίνησε με την προσδοκία να αποτελέσει το εφαλτήριο της νικηφόρας πορείας προς τις εθνικές εκλογές. Λίγο μετά τις εννιά χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του κόμματός του τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή Αρκαδίας και μοναδικό Αντιπρόεδρο της Βουλής από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αφορμή στάθηκε η προχθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη του βουλευτή, κατά τη διάρκεια της οποίας άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία, η αιτία όμως ήταν ακόμα πιο βαθιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών, που άλλοτε είχαν «συμμαχήσει» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, είναι από καιρό ανύπαρκτες έως πολύ κακές, με αποτέλεσμα να μη μιλούν καν μεταξύ τους. Ούτε χθες μίλησαν, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να αιφνιδιάζεται, όπως και όλα τα άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, όταν πληροφορήθηκαν τη διαγραφή του.

Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη έλεγαν στο newsit.gr ότι ο πρόεδρος ήταν σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, καθώς «επί μήνες όποτε επέλεγε να δώσει μία συνέντευξη, το έκανε για να αντιπολιτευθεί το κόμμα του και μόνο». Ειδικά για την προχθεσινή 20λεπτη συνέντευξή του, σημείωναν ότι υπήρξε η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι’, αφού επιτέθηκε με σφοδρότητα στο κόμμα του, δεν είπε τίποτα για να υποστηρίξει το πρόγραμμα ή τις επιλογές του ούτε καν να υποστηρίξει την στάση του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία μέρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις επί του σκανδάλου αυτού, περιέγραψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ‘ανίκητο’ και προκάλεσε την περαιτέρω οργή του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος και αποφάσισε επιστρέφοντας από το Στρασβούργο, να τον θέσει εκτός της ‘πράσινης’ ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές ξεκαθάριζαν ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα, αλλά από την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες (σ.σ. προχθές) για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», έλεγαν χαρακτηριστικά στην Χαριλάου Τρικούπη, αποδίδοντάς του πρόθεση να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, να ξεκινήσει νέα συζήτηση γύρω από μία ‘τεχνητή’, όπως λένε, εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε τι είχε υποστηρίξει στην τελευταία του συνέντευξη στο ΟΡΕΝ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους», συμπληρώνουν, θυμίζοντας ότι ακόμα και προ ολίγων ημερών, επιτέθηκε στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, «υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη».

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ ‘χρεώνουν’ στον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι αντί να επιχειρηματολογεί κατά της κυβερνητικής πολιτικής, των σκανδάλων διαφθοράς που παράγει η κυβέρνηση και της πρωτοφανούς – κατά τους ίδιους – απαξίωσης των θεσμών και του Κράτους Δικαίου, ο βουλευτής Αρκαδίας «έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας». Στον αντίποδα, λένε, ότι ο κόσμος της παράταξης απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν ενωμένοι την μάχη απέναντι στη ΝΔ, σε έναν καθημερινό αγώνα μέχρι και την ημέρα των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν.

Η δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Η απάντηση από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ήρθε λίγη ώρα αργότερα και «χώρεσε» σε μόλις 48 λέξεις. «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μίας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: Αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχθεί», είπε ο Αρκάς βουλευτής, η κόντρα του οποίου με τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετρά πια χρόνια, από την εποχή που ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να κατεβάσει άλλον υποψήφιο με αξιώσεις στην Αρκαδία, τον Βαγγέλη Γιαννακούρα, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο τότε να κερδίζει στην κάλπη, «κερδίζοντας» την μάχη, αλλά καθώς φαίνεται «φουντώνοντας» τον «πόλεμο». Αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές όταν ο Αρκάς βουλευτής θέλησε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του κόμματος, να στηρίξει τον Χάρη Δούκα.

Οι αντιδράσεις όμως, αναμένεται να κορυφωθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι δε θα κληθούν το ένα μετά το άλλο, τα κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν. Ήδη από χθες το βράδυ, δεν ήταν λίγοι όσοι μιλούσαν για μία προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να δείξει τις προθέσεις του ενόψει συνεδρίου, στέλνοντας σαφές μήνυμα σε όσους θελήσουν να τον αμφισβητήσουν κατά τη διάρκεια της κορυφαίας διαδικασίας. Άλλοι πάλι, έκαναν λόγο για επιχείρηση… συσπείρωσης των «ανδρουλακικών», ενώ σχολίαζαν περίπου ως προσχηματικό αν όχι ‘φαιδρό’ το επιχείρημα ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος άσκησε κριτική στον… Πέδρο Σάντσεθ.

Σε κάθε περίπτωση, η όλη εξέλιξη αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη ‘βαρύ κλίμα’ στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, στον δρόμο προς το Συνέδριο του κόμματος στις 27 – 29 Μαρτίου.