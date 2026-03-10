Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη κατά Αλέξη Τσίπρα: Ξέφυγε, το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ επέκρινε τη στάση του Αντώνη Σαμαρά στο Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι «το γινάτι βγάζει μάτι»
Ντόρα Μπακογιάννη
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αιχμές τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τη στάση της Ελλάδας έναντι της Κύπρου και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10.03.2026)στον ΣΚΑΪ, η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ξέφυγε» με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη προσπάθειά του να εμφανιστεί με πιο θεσμικό προφίλ υπέστη πλήγμα. «Το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε», είπε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι μπορεί κανείς να ασκήσει αυστηρή κριτική στον πρωθυπουργό, αλλά όχι να τον αποκαλεί «γελωτοποιό», όπως σημείωσε. «Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τον Μητσοτάκη, από την άλλη γελωτοποιό δεν μπορείς να τον πεις» ανέφερε.

 

Μπακογιάννη για Σαμαρά: Το γινάτι βγάζει μάτι

Στρέφοντας δε τα βέλη της και προς τον Αντώνη Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι ανέμενε από εκείνον να αναγνωρίσει πως η Ελλάδα ενίσχυσε ορθά την άμυνα της Κύπρου στη συγκεκριμένη συγκυρία, παρατηρώντας δηκτικά ότι «το γινάτι βγάζει μάτι». «Περίμενα ότι (ο κ. Σαμαράς) θα έχει το περίσσευμα καρδίας και θα πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι», επεσήμανε.

Η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και το σενάριο πρόωρων εκλογών 

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση δεν θα οικοδομηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά μέσα από συνεργασίες κρατών με κοινά στρατηγικά συμφέροντα. «Η Ευρώπη θα χρειαστεί αμυντική θωράκιση, όμως εδώ παρουσιάστηκε στην πράξη», είπε.

 

Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη απέρριψε κάθε σενάριο για εκλογές. «Δεν υπάρχει θέμα, ο Κυριάκος δεν είναι καιροσκόπος, έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους», ανέφερε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί και όταν υπάρξουν και τα οικονομικά αποτελέσματα του πολέμου.

Πολιτική
