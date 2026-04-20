Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δημοσίευσε βεβαίωση του πτυχίου του από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Με μια νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δημοσίευσε μια βεβαίωση πτυχίου από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να βάλει τέλος σε όσα ακούγονται σχετικά με το επίπεδο σπουδών του.

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρει για τις σπουδές του πως: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ψευδή και ανυπόστατα σχόλια σχετικά με την ακαδημαϊκή μου πορεία».

«Η αλήθεια είναι απλή και απολύτως ξεκάθαρη. Αναδημοσιεύω την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία επιβεβαιώνει ότι είμαι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τις 16/7/2012» σημειώνει.

«Η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν πλήττει μόνο το πρόσωπό μου, αλλά και τη δημόσια συζήτηση συνολικά» συμπληρώνει.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των όσων λέει και αναπαράγει».

«Δεν θα με κάμψουν όσα fake news κι αν διακινήσουν. Και να γνωρίζουν πως οποιαδήποτε νέα προσπάθεια σπίλωσης μου δεν θα μείνει αναπάντητη. Κρατώ ακέραια τα δικαιώματά μου έναντι του νόμου» κατέληξε.

Στην ανάρτηση φαίνεται πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει πτυχίο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε τονίσει μιλώντας στην τηλεόραση του Mega ότι δεν θα περιφέρει τα πτυχία του για να ικανοποιηθεί ο βούρκος.