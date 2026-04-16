Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και επίσημα νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ της ΝΔ στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Όπως είχε αναφέρει το newsit.gr νωρίτερα, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, να οριστεί ο βουλευτής της Β’ περιφέρειας του Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον οποίο είχε συνάντηση.

Σημειώνεται ότι η τρίτη θέση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νοτη Μηταράκη.

Υπενθυμίζεται ότι άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.