Ο Μητσοτάκης συγκαλεί την ΚΟ της ΝΔ – Ο Μαρκόπουλος νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη θέση του Λαζαρίδη

Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προχωρά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σκιά των αντιδράσεων που υπάρχουν στο «γαλάζιο στρατόπεδο» για μια σειρά χειρισμών του κυβερνώντος κόμματος… Από την οριζόντια άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι και την υπόθεση με το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη.

Το πρωί της Πέμπτης (16.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, ζητώντας του να ορίσει τη συνεδρίαση περί τα τέλη του μήνα. Επικρατέστερη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, χωρίς να αποκλείεται η σύγκλιση της να γίνει μία ημέρα πριν ή και στις 2 Μαΐου 2026.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, να οριστεί ο βουλευτής της Β’ περιφέρειας του Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον οποίο είχε συνάντηση. Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει σήμερα, Πέμπτη (16.04.2026), το απόγευμα.

Η τρίτη θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία παραιτήθηκε ο Νότης Μηταράκης, αποφασίστηκε να παραμείνει κενή. Στην Πειραιώς είναι εδραία η εκτίμηση ότι ο βουλευτής Χίου δεν έχει κάνει κάτι παράνομο και ότι το όνομα του θα «καθαρίσει» στη Δικαιοσύνη και τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να αναλάβει ξανά ο Νότης Μηταράκης τα καθήκοντα του τρίτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος.

Η άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ από την Ολομέλεια της Βουλής ορίστηκε για τις 22 Απριλίου 2026.