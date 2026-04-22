Πολιτική

Ο Έντι Ράμα ντυμένος για ποτάκι στο Μαξίμου στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Έριξε το φταίξιμο στο πρωτόκολλό του

Δεν περίμενε λέει τέτοια υποδοχή από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας...
Μητσοτάκης και Ράμα
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Edi Rama, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός της Αλβανίας,Έντι Ράμα τράβηξε την προσοχή όχι για τις πολιτικές του θέσεις αλλά για τις στυλιστικές του επιλογές. Ο κ.Ράμα, στην συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του, δεν έκανε χειροφίλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη γονατιστός όπως πρόσφατα στην Τζόρτζια Μελόνι, αλλά πήγε ντυμένος με λευκά αθλητικά παπούτσια και ένα κοστούμι που θα φορούσε κάποιος σε μια βόλτα… Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη γι’ αυτό, και έριξε την ευθύνη στο πρωτόκολλό του που προφανώς δεν τον είχε ενημερώσει ότι πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή στο γραφείο του πρωθυπουργού….

«Ζητώ συγγνώμη», είπε ο Έντι Ράμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, «που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντά: «Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό».

rama mitsotakis shoes

Κατά τα λοιπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πάντα καλό να γίνεται μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχει γίνει στις διμερείς σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας στην δύσκολη πορεία που έχει χαράξει η Αλβανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πιστεύω, όμως», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Έντι Ράμα, «ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ».

Μητσοτάκης - Ράμα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τον Έντι Ράμα / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παίρνοντας τον λόγο ο Έντι Ράμα είπε πως νιώθει ανακουφισμένος  «που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω».

Ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη. «Είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτή την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο», είπε ακόμα.

Μέχρι και ο Πίνατ έμεινε με την απορία….

Πίνατ
Ο Πίνατ στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου / (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
213
136
117
73
Newsit logo
Newsit logo