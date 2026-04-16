Ο Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι: Το oversized σακάκι και η θερμή υποδοχή – Δείτε βίντεο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξει κάποιος θαυμασμό ή σεβασμό, όμως το να γονατίζει κάποιος μπροστά σε έναν άλλον άνθρωπο δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά σήμερα, εκτός αν πρόκειται για τον Έντι Ράμα και την Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είναι η τρίτη φορά που γονατίζει μπροστά στην ιταλίδα ομόλογό του, Τζορτζια Μελόνι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται για ακόμη μία φορά viral, αν και αυτή τη φορά ήταν πιο διακριτική η χειρονομία του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά την άφιξη του Αλβανού πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο Palazzo Chigi, ο οποίος σχολιάστηκε μεταξύ άλλων και για το υπερβολικά φαρδύ, oversized σακάκι που επέλεξε.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και στο πώς μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις.

Σε ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ιταλία, λέγοντας πως καμία προηγούμενη ιταλική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε τόσο οργανωμένο και ισχυρό σχέδιο στρατηγικής συνεργασίας με την Αλβανία, όσο η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Το παρελθόν

Τον Μάιο του 2025, στη Σύνοδο Κορυφής στα Τίρανα, ο Ράμα την υποδέχθηκε γονατιστός πάνω στο κόκκινο χαλί, βγάζοντας μάλιστα την ομπρέλα του για να το κάνει. Η Μελόνι το αντιμετώπισε με χιούμορ και είπε στους δημοσιογράφους: «Το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου».

Ακόμη, στις 15 Ιανουαρίου 2025, στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς συνόδου για την ενέργεια, ο Έντι Ράμα της έκανε δώρο στη Τζόρτζια Μελόνι ένα φουλάρι για τα γενέθλιά της. Γονάτισε για να της το δώσει και της τραγούδησε «tanti auguri» (χρόνια πολλά). Όπως εξήγησε, το φουλάρι ήταν δημιουργία ενός Ιταλού σχεδιαστή που ζει στην Αλβανία.