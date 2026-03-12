Ο Γεωργιάδης αποκάλεσε τον Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν» μετά την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

«Ραν ταν Πλαν» αποκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026), μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι, αφορμή για να διαγράψει ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις και ασκούσε σκληρή κριτική, ζητώντας αλλαγές ώστε να πάει μπροστά το κόμμα.

Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Σε άλλη ανάρτηση που έκανε στις 4 Μαρτίου, σχετικά με τα όσα είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε γράψει: «Συγχαίρω τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο:

“Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο).

Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε.

Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.

Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε”».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην πρώτη του αντίδραση μετά την διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».