Πολιτική

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, αυτή που αρνείται να αποδεχθεί

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην πρώτη του αντίδραση μετά την διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε το βράδυ της Πέμπτης (12/03/2026) τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πλέον βουλευτή του κόμματος να κάνει λόγο πως έγινε γιατί είπε την αλήθεια.

Αναλυτικά η δήλωση: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης: Ξεκόβω κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό – Έχουμε υπόψιν μας και άλλα μέτρα στήριξης
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με επιπτώσεις τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει «να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα»
Κυριάκος Μητσοτάκης 228
Σήκωσε το γάντι ο Σαμαράς και χαρακτήρισε το Μητσοτάκη «ερασιτέχνη εφησυχασμένο» – «Αδικείτε τον εαυτό σας» η απάντηση Παπασταύρου
«Θα μου κάνει εμένα μαθήματα η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία» διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός - Αντιπαράθεση με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Αντώνης Σαμαράς
94
Newsit logo
Newsit logo