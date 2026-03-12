Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια, αυτή που αρνείται να αποδεχθεί

Ο βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην πρώτη του αντίδραση μετά την διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε το βράδυ της Πέμπτης (12/03/2026) τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πλέον βουλευτή του κόμματος να κάνει λόγο πως έγινε γιατί είπε την αλήθεια.

Αναλυτικά η δήλωση: «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».