Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τη Μέση Ανατολή

Υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συγκαλείται εκτάκτως την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με κύριο θέμα τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός δηλώνει ανοικτός σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον απόηχο των αιτημάτων που διατυπώθηκαν από κόμματα της αντιπολίτευσης για θεσμική ενημέρωση. Όπως αναφέρεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διαθέσιμος να ενημερώσει προσωπικά όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί αύριο, στις 12.00, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει την Τετάρτη (04.03.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου –όπως σημειώνεται– θα τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.