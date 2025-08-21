Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Αφοσιωμένος στο καθήκον και αγαπητός συνεργάτης»

«Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο»
Κυριάκος Μητσοτάκης / Απόστολος Βερυσόπουλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

«Αντίο» με ανάρτηση στα social media, είπε στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή σήμερα (21.08.2025) σε ηλικία 59 χρόνων μετά από ανακοπή καρδιάς σε beach bar στη Χαλκιδική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη του, μιλώντας για τον χαρακτήρα του, το ήθος του και την αγάπη του για την πατρίδα.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάρτηση

«Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», συνέχισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»
«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το «αντίο» του πολιτικου κόσμου στον πρώην υφυπουργό που πέθανε από ανακοπή - «Ο άνθρωπος που πάλευε για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας»
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
«Μπλόκο» σε ΜΚΟ που υπονομεύουν την κυβερνητική μεταναστευτική πολιτική – Κινδυνεύουν με διαγραφή από το εθνικό μητρώο
Αυτό που ώθησε τον Θάνο Πλεύρη σε αυτή την απόφαση, ήταν η λειτουργία ΜΚΟ που φέρεται να στρέφονται κατά αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας, είτε να αντιστρατεύονται τη μεταναστευτική πολιτική
Πρόσφυγες και μετανάστες στην Κρήτη 47
Newsit logo
Newsit logo