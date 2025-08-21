Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο: «Αφοσιωμένος στο καθήκον και αγαπητός συνεργάτης»

«Αντίο» με ανάρτηση στα social media, είπε στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή σήμερα (21.08.2025) σε ηλικία 59 χρόνων μετά από ανακοπή καρδιάς σε beach bar στη Χαλκιδική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη του, μιλώντας για τον χαρακτήρα του, το ήθος του και την αγάπη του για την πατρίδα.

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους», συνέχισε.