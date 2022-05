Στη Βοστώνη όπου μίλησε στην τελετή αποφοίτησης του Boston College βρέθηκε χθες (23.05.2022) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πριν πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής για την Ελλάδα είπε να περάσει από το TD Garden για να δει το 4ο ματς ανάμεσα σε Μπόστον Σέλτικς και Μαϊάμι Χιτ.

Με καπελάκι τζόκεϊ και καθισμένος ανάμεσα στο πλήθος σε έναν αγώνα NBA (τον 4ο τελικό της Ανατολής συγκεκριμένα) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περνούσε απαρατήρητος μάλλον, αν δίπλα του δεν είχαν καθίσει τρεις παίκτες των Ντιτρόιτ Πίστονς για να δουν το Μπόστον Σέλτικς – Μαϊάμι Χιτ.

Cade Cunningham, Isaiah Stewart και Killian Hayes ήταν επίσης στο Garden για να δουν τον τέταρτο τελικό της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ. Και η… μοίρα τους έφερε να καθίσουν δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό. Και κάποια στιγμή που η κάμερα του ABC τους εντόπισε, έδειξε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί το ματς.

The prime minister of Greece is sitting next to Cade.



This photo really has it all.