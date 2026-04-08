Ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση 40 στρατοπέδων

Προγραμματική συμφωνία που προσφέρει στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής τους αναβάθμισης υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που υποδέχθηκε τη Μεγάλη Τέταρτη (08.04.2026), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ιωάννη Τσακίρη.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει «τα 40 πλέον ενεργοβόρα στρατόπεδα της χώρας μας, των οποίων η ενεργειακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει σήμερα το 62% του συνόλου της κατανάλωσης των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) για τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Υποδέχθηκα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) @EIB κ. Ιωάννη Τσακίρη @yannistsakiris1, με τον οποίο υπογράψαμε προγραμματική συμφωνία που προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα της περαιτέρω ενεργειακής τους… pic.twitter.com/XWHMCuu9OZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026

«Πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα περιορίσουν στο μισό την ενεργειακή κατανάλωση των στρατοπέδων, αλλά και με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 17,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και όλα αυτά με ελάχιστη, αν όχι μηδενική, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου» τόνισε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.