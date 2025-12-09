Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά στους 6 βουλευτές της ΝΔ για τους 9.000 αγρότες που έμειναν εκτός πληρωμών

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) για να δώσει διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23. Προηγήθηκε η καταγγελία των έξι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αποκλεισμούς περίπου 9.000 δικαιούχων με αφορμή τις πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23.

Όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωσή του, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων αγροτών του Μέτρου 23 πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών, προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) 2024.

Με βάση τη διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρημένης έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ.

Για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου.

Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι έξι «γαλάζιοι» βουλευτές, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Ιωάννης Γιώργος, ζητούσαν με ανακοίνωσή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «να αρθεί ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός των δικαιούχων του Μ23».