Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχάρη τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Δεν πρόλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ο Στέφανος Κασσελάκης έσπευσε να την συγχαρεί.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε την ανάρτηση του υιού Τραμπ για τον διορισμό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Αγαπά την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως πρέσβειρα. Θα είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα για την πολιτική “America First” (Η Αμερική πρώτα)» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ Jr στην ανάρτησή του στο Χ.

Τη συγκεκριμένη ανάρτηση σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης γράφοντας: «Συγχαρητήρια στην Κίμπερλι. Προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία μαζί της για την προώθηση των διμερών μας σχέσεων αλλά και των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ».

Congratulations to Kimberly. We look forward to a close collaboration with her in furthering both our bilateral relations and our EU-US relations.