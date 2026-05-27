Ο Τεμπονέρας δίνει το στίγμα της «ΕΛΑΣ» μετά την πρεμιέρα Τσίπρα: «Δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί»

Το πολιτικό στίγμα για το νέο κόμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, δίνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος πλέον της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το εγχείρημα «πολιτικό γεγονός» που ήδη απασχολεί την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να το εμφανίσει ως κάτι περισσότερο από μια ακόμη κομματική αναδιάταξη στον χώρο της Αριστεράς.

«Το όνομα συμβολίζει το πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό», ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας, επιμένοντας ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εξαντληθεί στις «ταμπέλες», αλλά να περάσει στο πολιτικό περιεχόμενο και στις προγραμματικές προτάσεις. Στο επίκεντρο έβαλε τις «7 δεσμεύσεις» που παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν την «πυξίδα» του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και θα εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εμφανή διάθεση να προλάβει την κριτική περί υπερβολικών προσδοκιών, ο Διονύσης Τεμπονέρας χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική αποστροφή: «Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί». Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι «λίγα πράγματα και καλά», τα οποία, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στο πεδίο της οικονομίας και της φορολογίας, βάζοντας στο στόχαστρο τράπεζες, ενεργειακές εταιρείες και μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. «Να σας πω ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος», είπε, αναφερόμενος στα κέρδη των τραπεζών, της ΔΕΗ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να υποστηρίξει ότι «τα νούμερα είναι εκεί» και ότι υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβασή του Διονύση Τεμπονέρα έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία υπέβαλε την Κυριακή (24.05.2026) στην οργάνωση Χολαργού – Παπάγου. Με την επιστολή του γνωστοποίησε όχι μόνο την αποχώρησή του, αλλά και τη συμπόρευσή του με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κίνηση για την οποία άλλωστε είχε προϊδεάσει με την παρουσία του ως ομιλητής στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη.