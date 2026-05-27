Πολιτική

Ο Τεμπονέρας δίνει το στίγμα της «ΕΛΑΣ» μετά την πρεμιέρα Τσίπρα: «Δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί»

Αιχμές για τράπεζες, ΔΕΗ, ακρίβεια και οι 7 δεσμεύσεις - «Δεν είμαστε αιθεροβάμονες» ανέφερε
Διονύσης Τεμπονέρας
Ο Διονύσης Τεμπονέρας στην εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το πολιτικό στίγμα για το νέο κόμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, δίνει ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος πλέον της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το εγχείρημα «πολιτικό γεγονός» που ήδη απασχολεί την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να το εμφανίσει ως κάτι περισσότερο από μια ακόμη κομματική αναδιάταξη στον χώρο της Αριστεράς.

«Το όνομα συμβολίζει το πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό», ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας, επιμένοντας ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εξαντληθεί στις «ταμπέλες», αλλά να περάσει στο πολιτικό περιεχόμενο και στις προγραμματικές προτάσεις. Στο επίκεντρο έβαλε τις «7 δεσμεύσεις» που παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν την «πυξίδα» του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και θα εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα.

Με εμφανή διάθεση να προλάβει την κριτική περί υπερβολικών προσδοκιών, ο Διονύσης Τεμπονέρας χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική αποστροφή: «Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, δεν θα φέρουμε τον παράδεισο την άλλη μέρα το πρωί». Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι «λίγα πράγματα και καλά», τα οποία, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να προκαλέσουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

 

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στο πεδίο της οικονομίας και της φορολογίας, βάζοντας στο στόχαστρο τράπεζες, ενεργειακές εταιρείες και μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. «Να σας πω ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος», είπε, αναφερόμενος στα κέρδη των τραπεζών, της ΔΕΗ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να υποστηρίξει ότι «τα νούμερα είναι εκεί» και ότι υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

 

Η παρέμβασή του Διονύση Τεμπονέρα έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία υπέβαλε την Κυριακή (24.05.2026) στην οργάνωση Χολαργού – Παπάγου. Με την επιστολή του γνωστοποίησε όχι μόνο την αποχώρησή του, αλλά και τη συμπόρευσή του με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κίνηση για την οποία άλλωστε είχε προϊδεάσει με την παρουσία του ως ομιλητής στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
98
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Κατρούγκαλος: «Στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή μπήκαν τα 100.000 ευρώ από την Κίνα – Δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ»
Έκθεση της UN Watch ισχυρίζεται πως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025, το ίδιο έτος που εξυμνούσε το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος 24
Το παρασκήνιο πίσω από την «ΕΛΑΣ»: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε το όνομα και η επόμενη μέρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Ο πρώην πρωθυπουργός πριν από περίπου δύο μήνες κατέληξε στο όνομα και το ανακοίνωσε στην ομάδα του, η οποία κατάφερε να το κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό
O Αλέξης Τσίπρας
77
Μήνυση Νίκου Ανδρουλάκη σε Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο
«Όταν ένας υπουργός εμφανίζει ως "αποδεδειγμένα" πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης»
Νίκος Ανδρουλάκης 17
Newsit logo
Newsit logo