«ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Η ιδρυτική διακήρυξη και οι 7 δεσμεύσεις

Με μια ομιλία υψηλών τόνων, έντονο αντικυβερνητικό πρόσημο και σαφές σήμα επιστροφής στο πολιτικό σκηνικό, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026), στο Θησείο, το νέο του κόμμα, την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», ανοίγοντας και επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε ότι το όνομα του νέου κόμματός του είναι «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Παράλληλα, απεύθυνε κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου του πολιτικού εγχειρήματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε από την αρχή της ομιλίας του να προσδώσει στην κίνηση χαρακτήρα κοινωνικού αιτήματος και όχι προσωπικής επιστροφής. «Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε», είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Περιγράφοντας το νέο κόμμα ως απάντηση σε όσους, όπως ανέφερε, του ζητούσαν: «Κάντε κάτι», «Προχωρήστε», «Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει».

Δείτε όλα όσα έγιναν λεπτό προς λεπτό στο Θησείο στο live blog του newsit.gr.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά», τόνισε, δίνοντας το κεντρικό πολιτικό στίγμα: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής».

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, βάζοντας στο κάδρο την υπόθεση των υποκλοπών, τα Τέμπη, τη διαφθορά και έκανε λόγο για «συγκάλυψη», αλλά και «περιφρόνηση του κράτους δικαίου» και «χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης». «Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά αποτυπώνουν «το ύφος αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης».

Υποστήριξε επίσης ότι το κράτος «έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο». Έκανε λόγο για «δισεκατομμύρια από την υπερφορολόγηση των πολλών» που γίνονται «λεία των λίγων», ενώ μίλησε για «εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων» που, όπως είπε, επηρεάζουν ή και ελέγχουν κόμματα και κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα χαρακτήρισε «δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης» που «έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα». «Τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές», είπε χαρακτηριστικά.

Στο κοινωνικό πεδίο, στάθηκε στην εργασία, τη στέγη και το δημογραφικό. Μίλησε για «αγορά χωρίς κανόνες», «εξαντλητικά ωράρια», «ελαστικές σχέσεις εργασίας» και «ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας», ενώ για τη στέγη είπε ότι «το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο».

Η Ιδρυτική Διακήρυξη, όπως ανέφερε, είναι «η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα» και «ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα». «Η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία», είπε, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης» και ενός «σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Ιδρυτική Διακήρυξη.

Στον πυρήνα της Διακήρυξης βρίσκονται οι επτά δεσμεύσεις της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης»: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες, οικονομία δίκαιης ανάπτυξης, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα απέναντι στις κρίσεις, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, καθώς και μια ισχυρή Ελλάδα με «νέα εθνική πυξίδα» στην εξωτερική πολιτική.

Τα «καρφιά» Τουμασάτου και Χειλάκη για την Καρυστιανού

Τον Αλέξη Τσίπρα προλόγισαν η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, σε μια εισαγωγή με θεατρικό τόνο, πολιτικές αναφορές και αιχμές. Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο πρώην πρωθυπουργός, οι δύο ηθοποιοί έκαναν σύντομη αναδρομή στην πολιτική του διαδρομή και στην κριτική που έχει δεχθεί για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι έμμεσες αναφορές στη Μαρία Καρυστιανού και στο κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Να βγάλουμε περιστέρια; Να κάνουμε και βίντεο;», αναρωτήθηκαν σκωπτικά, με τη Μαριάννα Τουμασάτου να σχολιάζει αν τελικά «παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε». Η εισαγωγή έκλεισε με τους δύο ηθοποιούς να λένε μαζί: «Πρόεδρε, έλα».

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο Θησείο

Η εκδήλωση είχε έντονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως την παρουσία εν ενεργεία βουλευτών της παράταξης. Στο Θησείο βρέθηκαν αρκετά πρώην στελέχη της Κουμουνδούρου, αλλά και πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο λεγόμενο προοδευτικό χώρο.

Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Κώστας Γαβρόγλου, Κώστας Βασιλειάδης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Σαρακιώτης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Μπαλάφας, Φερχάτ Οζγκιούρ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Ανδρέας Νεφελούδης, Ελένη Αυλωνίτου, Μενέλαος Μαλτέζος και Ζανέτ Τσίπρα.

Παρόντες ήταν επίσης η Μαριζέττα Αντωνοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Δημήτρης Χαλαζονίτης, ο Μάριος Αθανασίου και ο Ανδρέας Κονάνος.

Η εντυπωσιακή αποκάλυψη του ονόματος και το λογότυπο

Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε με βίντεο, το οποίο λειτούργησε ως κορύφωση της εκδήλωσης. «Η δική μας Ελλάδα, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας», ακουγόταν στο βίντεο, το οποίο κατέληγε στη φράση ότι «η Ελλάδα έχει ορίζοντα και κοιτά ξανά μακριά».

Στο τέλος του βίντεο, ένα κοριτσάκι με λευκό φόρεμα εμφανίστηκε κρατώντας ένα χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος. Αμέσως μετά, εμφανίστηκε και ζωντανά στην εκδήλωση, παραδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με την ονομασία: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

«Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, κλείνοντας με ναυτική μεταφορά: «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πάμε λοιπόν, όλοι μαζί, βίρα τις άγκυρες, πρόσω ολοταχώς».

Το λογότυπο παρουσιάστηκε με μπλε και κόκκινο χρώμα. Όπως ειπώθηκε, το μπλε παραπέμπει «στην πατρίδα» και το κόκκινο «στους αγώνες». Τα τρία από τα τέσσερα γράμματα της λέξης ΕΛΑΣ εμφανίζονται σε μπλε χρώμα, ενώ το «Α», ως αναφορά στην Αριστερά, είναι κόκκινο.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών για την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας myelas.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να υπογράψουν τη Διακήρυξη της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια, μιλώντας για «μια μεγάλη Προοδευτική Συμπαράταξη» που θα επιχειρήσει να ενώσει τη Ριζοσπαστική Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Πολιτική Οικολογία.

«Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας», ανέφερε.

Και έκλεισε με το βασικό μήνυμα της νέας πολιτικής του απόπειρας: «Τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία».