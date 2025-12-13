ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος και αλληλοκατηγορίες ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις κουμπαριές – «Ο Χιλετζάκης έχει διαγραφεί» απαντά η Σδούκου

Ανενεργό μέλος της ΝΔ που έχει διαγραφεί είναι ο Μύρων Χιλετζάκης απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου στο ΠΑΣΟΚ μετά τα όσα ήρθαν στο φως για τις συλλήψεις σχετικά με το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανάρτησή της στο Χ η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρει ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και ότι μετά τις αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο Μύρων Χιλετζάκης δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία της ΝΔ και δεν περιμένουν καμιά υπόδειξη από το ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρα Σδούκου

«Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.

Αντί όμως να κατανοήσουν σε τι ολισθηρό δρόμο έχουν μπει και να σιωπήσουν, επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ.

Όπως ξεκαθάρισα και σήμερα στον κ. Τσουκαλά στο OPEN, η προσπάθεια λάσπης και συμψηφισμού πέφτει στο κενό. Ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος.

Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση.

Έστω και τώρα ας αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, ας σταματήσουν την μικροπολιτική και ας συνδράμουν επιτέλους ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια».

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του κατηγορούσε τη ΝΔ «ότι δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη», σχετικά με την υπόθεση με τις 15 συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.