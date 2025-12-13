Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος Μύρωνας Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;

«Η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη»
Χιλετζάκης
Ο Μύρων Χιλετζάκης

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση με το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του οποίου αρχηγός φέρεται να ήταν ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης.

«Η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για το γαλάζιο στέλεχος και κολλητό του κ. Αυγενάκη, Μύρωνα Χιλετζάκη που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σήμερα Σάββατο (13.12.25) για την υπόθεση με τις 15 συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωσή επισημαίνεται πως «ο πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας  Βλάσης Τσιόγκας αποκάλυψε στο δελτίο του Kontra channel, όχι μόνο τη στενή σχέση του κ. Χιλετζάκη με τον κ. Αυγενάκη αλλά και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα απο τη λήξη της θητείας του για να τον διαδεχθεί ο εκλεκτός του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ.Χιλετζάκης». 

Έτσι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητάει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

«Για ποιον λόγο πίεζε η Νέα Δημοκρατία για την εκλογή του κ.Χιλετζάκη; 

Μήπως γιατί η Εθνική Ένωση Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας μπορεί να λειτουργεί ως ΚΥΔ;

Θα διαγράψει η Νέα Δημοκρατία τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος, κ. Χιλετζάκη, από μέλος της; 

Ποιον κρατά ο κ. Χιλετζάκης και δεν τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία;».

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (12/12/25) ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη. Πρόκειται για τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι ένας από τους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

