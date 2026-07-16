Παπακώστα: Είμαι αθώα και ζητώ άμεση εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα είμαι υποψήφια στις εκλογές

Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, σε βάρος της οποίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Σε δήλωσή της, η Κατερίνα Παπακώστα υποστηρίζει ότι είναι αθώα, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη».

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Παράλληλα, τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ζητά να εκδικαστεί άμεσα η υπόθεση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αθωότητά της θα αποδειχθεί.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει επίσης ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.

Η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα:

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε την δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου..

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Αποτελεί δικαίωση για τους κκ Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο .

Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της Δικαιοσύνης και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια!

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα, ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή.

Σήμερα, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών, αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθωότητας να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών, πριν αποφανθεί καν, η ίδια η Δικαιοσύνη…

Εξακολουθώ να θεωρώ, ότι και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη.

Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μου, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα, ότι η αθωότητα μου θα λάμψει οριστικά Ενώπιον της.

Όσοι δε, επιχείρησαν να πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητα μου και την πολιτική μου διαδρομή, επενδύοντας στην πολιτική μου εξόντωση, διαψεύδονται ήδη από τα ίδια τα γεγονότα.

Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπεια μου.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή.

Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.

Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, με την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες μου και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης των Τρικαλινών πολιτών.