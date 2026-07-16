ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση σφυροκοπά τη Νέα Δημοκρατία – «Να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται»

Σε πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης μετατρέπεται για ακόμα μια φορά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης και να κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος περί «διαχρονικών παθογενειών».

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία επιχειρούν να μεταφέρουν το βάρος στις εννέα αρχειοθετήσεις, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν στις τέσσερις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις πολιτικές ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα. Οι τρεις πρώτοι διώκονται, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις που αφορούσαν τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

ΠΑΣΟΚ: «Τους παραπέμπει η Δικαιοσύνη και πανηγυρίζουν»

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως πολιτική δικαίωση μία εξέλιξη που περιλαμβάνει την ποινική δίωξη τεσσάρων βουλευτών της.

«Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

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Ο ίδιος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους: «Τους παραπέμπει η Δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν».

«Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», πρόσθεσε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε και στην αναφορά του Μαξίμου ότι όσο το ΠΑΣΟΚ «αλλοιώνει την πραγματικότητα», τόσο θα υποχωρεί δημοσκοπικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία ταυτίζεται με όσα είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, συνδέοντας τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ με την άρνησή του να στηρίξει μετεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία.

«Πέντε μονάδες κάτω, όπως είχε πει. Καταλάβαμε όλοι», σχολίασε με νόημα.

Η αντεπίθεση του Μαξίμου

Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει την ενοχή των βουλευτών προτού ολοκληρωθεί η έρευνα, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Οσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Το Μέγαρο Μαξίμου επανέφερε τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη της 1ης Απριλίου 2026, στην οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήριζε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «σοβαρή εξέλιξη» και ζητούσε να αξιολογηθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η κυβερνητική πλευρά έθεσε εκ νέου το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει συγγνώμη από τους εννέα βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν.

«Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους εννέα βουλευτές που “κρέμασαν στα μανταλάκια” και οι οποίοι τώρα απαλλάχθηκαν;», διερωτήθηκαν οι ίδιες πηγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (16.07.2026). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αρχειοθέτηση των υποθέσεων επτά βουλευτών διαψεύδει την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, είχε προεξοφλήσει την ενοχή τους και είχε σπεύσει να μιλήσει για «κυβέρνηση υποδίκων».

«Πριν από κάποιους μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας τους. Η αντιπολίτευση, με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση, μιλούσε για “κυβέρνηση υποδίκων”, προεξοφλώντας την έκβαση της υπόθεσής τους», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Έθεσε, μάλιστα, ευθέως το ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης προτίθενται να ζητήσουν συγγνώμη από τα πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας»

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τις διώξεις «συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» και υποστήριξε ότι καταρρέει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.

«Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους», ανέφερε η Κουμουνδούρου.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση της υπόθεσης.

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Ηρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», σημείωσε.

Σε δεύτερη ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι «ξεπέρασε κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας» ζητώντας συγγνώμη από την αντιπολίτευση.

«Πρώτη φορά βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΚΚΕ: «Να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται»

Στη σκληρή γραμμή της αντιπολίτευσης κινήθηκε και το ΚΚΕ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Νίκο Καραθανασόπουλο, να χαρακτηρίζει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε «στον βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενωσης» και ζήτησε να συνεχιστεί σε βάθος η δικαστική διερεύνηση.

«Να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ζητώντας παράλληλα να επιστραφούν περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους.

Νέα Αριστερά: «Πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης»

Η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι η υπόθεση φέρει πλέον «και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» τα χαρακτηριστικά ενός κατεξοχήν πολιτικού σκανδάλου της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το κόμμα εστίασε στο γεγονός ότι οι τέσσερις διωκόμενοι είναι εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και ότι ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην υπουργοί και υφυπουργοί.

«Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στη χώρα και στους παραγωγούς της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει πλήξει και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η Νέα Αριστερά κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι ηγείται «μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά» και ότι επιχειρεί να διασωθεί μέσα από «συγκάλυψη και αντιθεσμική προστασία των εμπλεκόμενων στελεχών».

«Η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία: είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων», κατέληξε.

Ελληνική Λύση: «Θα πιείτε πικρό φραπέ»

Με τη γνώριμη οξύτητα αντέδρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ηρθαν τα μαντάτα σας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε από το βήμα της Βουλής.

«Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ», πρόσθεσε, αξιοποιώντας έναν από τους όρους που είχαν κυριαρχήσει στις συνομιλίες της σχετικής δικογραφίας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ενέταξε την υπόθεση στη γενικότερη κριτική του κατά του πολιτικού συστήματος, το οποίο κατηγόρησε ότι παραμένει «υποταγμένο στην ολιγαρχία».

ΝΙΚΗ: «Η κυβέρνηση παρίστανε ότι δεν γνώριζε»

Από τη ΝΙΚΗ, ο βουλευτής Κομνηνός Δελβερούδης υποστήριξε ότι οι εξελίξεις «αποκαλύπτουν τη δυσωδία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παράλληλα, απέδωσε «τεράστια ευθύνη» σε μία κυβέρνηση που, όπως είπε, «παρίστανε ότι δεν γνώριζε».

Η ΝΙΚΗ επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει την αντιπαράθεση από την ατομική ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων στην πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για τη λειτουργία και την εποπτεία του οργανισμού.

ΕΛΑΣ: «Οι ληστές ζητούν συγγνώμη από τα θύματά τους»

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους κινήθηκε και η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για «θράσος και προκλητικότητα».

«Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη», ανέφερε.

«Πρώτη φορά, στα αλήθεια, βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους», πρόσθεσε η ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση κατέληξε με την αιχμή ότι «με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα».

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: «Κυβέρνηση υποδίκων»

Για «κυβέρνηση υποδίκων» έκανε λόγο και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι οι νέες ποινικές διώξεις καταδεικνύουν «τη σήψη και την παρανομία», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε «να βαφτίσει το ψάρι κρέας».

Το κόμμα έκανε λόγο για «αλαζονεία» και «έκπτωση ηθικών αξιών», ενώ χαρακτήρισε την προσπάθεια παρουσίασης των παρεμβάσεων προς τον οργανισμό ως νόμιμη πολιτική δραστηριότητα «παραδοχή των άθλιων πρακτικών του πελατειακού κράτους».