ΠΑΣΟΚ για Μακάριο Λαζαρίδη: «Η παραίτηση του υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός»

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλυπτε επί ημέρες τον πρώην υφυπουργό
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επί ημέρες παρείχε πολιτική κάλυψη στον στενό του συνεργάτη Μακάριου Λαζαρίδη, παρά τα ζητήματα που είχαν τεθεί γύρω από την υπόθεση.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για στάση που αγνόησε «την αλήθεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία», ενώ σημειώνει ότι ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν κρατήσει αποστάσεις από την υπόθεση. Παρά ταύτα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός συνέχισε να στηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρώην υφυπουργός «άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου», υπονοώντας ότι η παραίτησή του δεν ήταν αποτέλεσμα κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι ακόμη και η παραδοχή εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη πως έλαβε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δεν αποτέλεσε, κατά την εκτίμησή του, επαρκή λόγο για την αποπομπή του.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ 

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του οτι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής.»

«Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη»: «Σφυροκόπημα» της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για την παραίτηση Λαζαρίδη
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για καθυστερημένη αποχώρηση και πολιτική κάλυψη από το Μαξίμου, ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για «λαϊκή κατακραυγή», «αποπροσανατολισμό» και «συγκάλυψη».
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δε θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει την πορεία μου»
Η αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα έρχεται στον απόηχο των αντιδράσεων για την υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «τοξική αντιπολίτευση»
Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, μειώνουν τα φάρμακα καταταστολής οι γιατροί
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη
