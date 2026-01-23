ΠΑΣΟΚ για Όλγα Κεφαλογιάννη: «Κραυγαλέα φωτογραφική» η ρύθμιση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ασκεί η Ευαγγελία Λιακούλη, τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημειώνει, πρόκειται για «κραυγαλέα φωτογραφική ρύθμιση» που ανατρέπει τη διαδικασία στις δίκες επιμέλειας ανηλίκων, με αφορμή και το γεγονός ότι η διάταξη εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένα άσχετο με τη Δικαιοσύνη νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εισήγαγε μια διάταξη που αλλάζει τα δεδομένα στις δίκες του οικογενειακού δικαίου» αναφέρει η βουλευτής Λάρισας, στον απόηχο των αντιδράσεων για την υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη. Στη δήλωσή της, επισημαίνει ότι η νέα πρόβλεψη ανοίγει τον δρόμο για την αναίρεση δικαστικών κρίσεων «άμα τη γενέσει τους», με επίκληση μεταβολής των συνθηκών, μέσω ταχύρρυθμων και κατά προτεραιότητα διαδικασιών.

Η Ευαγγελία Λιακούλη τονίζει ότι η ρύθμιση παρακάμπτει τις πάγιες διαδικασίες που ήδη προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, χωρίς να αναμένεται ούτε απόφαση Εφετείου ούτε καν ασφαλιστικών μέτρων. Υπό το πρίσμα αυτό, εξηγεί, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη διάταξη, θεωρώντας ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και πρόσωπα.

Παράλληλα, κατηγορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι προσαρμόζει τη νομοθεσία –και δη τους κώδικες– στις πολιτικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, υπονομεύοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θεματοφύλακας του κράτους δικαίου, προκλητικά προσαρμόζει τη νομοθεσία και δη τους Κώδικες – τη βάση της νομοθεσίας μας- στις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας και των ομογάλακτων. Ευτελίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία, εισάγοντας τροποποιήσεις χωρίς διαβούλευση, χωρίς νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, χωρίς σχέδιο, αλλά και πλήττει ευθέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς» επισημαίνει.

Η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η προστασία των συμφερόντων των παιδιών και η ρύθμιση της επιμέλειας με γνώμονα την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας, σημειώνοντας πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνεται έρμαιο προσωπικών αντιδικιών και κομματικών εξυπηρετήσεων», καθώς κάτι τέτοιο συνιστά, όπως αναφέρει, «προσβολή για το κράτος δικαίου, προσβολή για τον νομικό μας πολιτισμό και την ηθική».

Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, απάντησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με ανάρτησή της. «Δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου», αναφέρει, επιβεβαιώνοντας ότι έκανε χρήση της διάταξης. Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις ξέσπασαν τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από την πλευρά του πρώην συζύγου της κας Κεφαλογιάννη Μίνωα Μάτσα, ο οποίος γνωστοποίησε την υπόθεση μέσω εξωδίκου καθώς η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης.

Η δήλωση της Ευαγγελίας Λιακούλη

Μια ενδιάμεση διαδικασία, αποκλειστικά για τις δίκες της επιμέλειας ανηλίκων, όπου θα μπορεί να αλλάζει μια ήδη εκδοθείσα απόφαση μέχρι να κρίνει το εφετείο.

Κι έτσι ακριβώς, άνοιξε η “πόρτα” ώστε δικαστικές κρίσεις να ανατρέπονται “άμα τη γενέσει τους” όταν δεν είναι αρεστές, με μια γενική επίκληση “κακής κρίσης των συνθηκών”, με διαδικασίες εξπρές και κατά προτεραιότητα.

Χωρίς να γίνεται χρήση των πάγιων διαδικασιών που ήδη προβλέπει το δικαιϊκό μας σύστημα. Χωρίς να αναμένεται ούτε απόφαση Εφετείου, αλλά ούτε καν απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

